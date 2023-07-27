Всего на борту было 13 туристов, шесть из них погибли

27 июля 2023, 16:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Стал известен полный список туристов, которые находились на борту вертолета, разбившегося в Республике Алтай 27 июля. Его опубликовал Telegram-канал Baza, но кто именно из этих людей погиб, пока неизвестно.



По основной версии, вертолет, в котором туристы возвращались с горы Белуха, задел электрические провода, после чего упал и загорелся. Всего на борту находились 13 человек, шесть из них погибли. Еще семеро пострадали, трое из них в крайне тяжелом состоянии.

Список туристов:

1) Запара Алексей (1988 года рождения);

2) Ратников Александр (1963 года рождения);

3) Паташенко Елена (1987 года рождения);

4) Камарова Наталья (1969 года рождения);

5) Волова Аурика (1979 года рождения);

6) Кузьмина Юлия (1976 года рождения);

7) Левшукова Елена (1980 года рождения);

8) Горбунов Евгений (1989 года рождения);

9) Кургаева Яна (1988 года рождения);

10) Мацулев Владимир (1975 года рождения);

11) Даниленко Инга (1959 года рождения);

12) Смирнова Татьяна (1986 года рождения);

13) Ишутин Игорь (1989 года рождения).

Кроме того, на борту было три члена экипажа: капитан Вячеслав Демихов (52 года), второй пилот Олег Егоров (42 года) и бортмеханик Алексей Десятов (28 лет). Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Всех их госпитализировали с тяжелыми травмами.