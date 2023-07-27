Кто был на борту вертолета, который разбился в Республике Алтай? Список
Всего на борту было 13 туристов, шесть из них погибли
27 июля 2023, 16:40, ИА Амител
Стал известен полный список туристов, которые находились на борту вертолета, разбившегося в Республике Алтай 27 июля. Его опубликовал Telegram-канал Baza, но кто именно из этих людей погиб, пока неизвестно.
По основной версии, вертолет, в котором туристы возвращались с горы Белуха, задел электрические провода, после чего упал и загорелся. Всего на борту находились 13 человек, шесть из них погибли. Еще семеро пострадали, трое из них в крайне тяжелом состоянии.
Список туристов:
1) Запара Алексей (1988 года рождения);
2) Ратников Александр (1963 года рождения);
3) Паташенко Елена (1987 года рождения);
4) Камарова Наталья (1969 года рождения);
5) Волова Аурика (1979 года рождения);
6) Кузьмина Юлия (1976 года рождения);
7) Левшукова Елена (1980 года рождения);
8) Горбунов Евгений (1989 года рождения);
9) Кургаева Яна (1988 года рождения);
10) Мацулев Владимир (1975 года рождения);
11) Даниленко Инга (1959 года рождения);
12) Смирнова Татьяна (1986 года рождения);
13) Ишутин Игорь (1989 года рождения).
Кроме того, на борту было три члена экипажа: капитан Вячеслав Демихов (52 года), второй пилот Олег Егоров (42 года) и бортмеханик Алексей Десятов (28 лет). Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Всех их госпитализировали с тяжелыми травмами.
16:53:53 27-07-2023
Уровень "сервиса" в горном во всей своей разухабистой "красе".
17:13:17 27-07-2023
не нравится - вали в свою Москву (с)
17:22:56 27-07-2023
Гость (17:13:17 27-07-2023) не нравится - вали в свою Москву (с)... Ты дебил?
20:00:05 27-07-2023
Гость (17:22:56 27-07-2023) Ты дебил?... Разве так матушка с батюшкой учили Вас обращаться к незнакомым людям? Да к тому же вступающимся за Честь родного Алтая