Как это можно сделать и есть ли льготы

30 октября 2023, 13:14, ИА Амител

Налоги / Фото: jcomp / Freepik

Все больше несовершеннолетних детей становится собственниками имущества. И за них, как за владельцев квартир, земельных участков и транспортных средств, необходимо платить налоги. В УФНС России по Алтайскому краю ответили на наиболее распространенные вопросы по этой теме.

Кто же должен платить имущественные налоги за детей?

Это должны делать их законные представители: родители, усыновители или опекуны. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе с согласия законных представителей самостоятельно распоряжаться своим имуществом и уплачивать за него налоги.

Есть ли налоговые льготы для несовершеннолетних?

Льготы есть для отдельных категорий несовершеннолетних. Так, например, дети-инвалиды не уплачивают налог на имущество физических лиц в отношении одного объекта каждого вида, а по земельному налогу получают вычет в размере необлагаемой налогом кадастровой стоимости 600 кв. м одного земельного участка.

Ознакомиться с полным перечнем налоговых льгот можно с помощью сервиса "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам" сайта ФНС России.

Как получить налоговое уведомление на ребенка?

Если вы не получили налоговое уведомление за ребенка автоматически, то вы можете:

лично обратиться в любой налоговый орган или офис МФЦ. При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении;

зарегистрировать ребенка в сервисе Личный кабинет налогоплательщика (в любой налоговой, МФЦ или с паролем от портала "Госуслуги", если ребенок старше 14 лет) и получать налоговые уведомления в электронном виде;

есть возможность получения налогового уведомления на ребенка в Личном кабинете законного представителя. Для этого необходимо в Личном кабинете в разделе "Профиль" во вкладке "Семейный доступ" добавить пользователя – несовершеннолетнего ребенка, отправив запрос в его Личный кабинет. Затем подтвердить направленный запрос в Личном кабинете ребенка.

Как правильно заплатить имущественные налоги за ребенка?

Заплатить можно теми же способами, как и за взрослого:

в Личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России;

через портал "Госуслуги";

в банке;

на почте;

через платежный терминал;

в мобильных приложениях банков и т.д.

Что будет, если имущественные налоги за ребенка не заплатить?

Уплатить имущественные налоги за 2022 год надо не позднее 1 декабря 2023 года. Если не сделать этого вовремя, то задолженность взыщут принудительно с законных представителей. Деньги будут списаны со счетов обоих родителей.

Материал разработан в рамках государственной программы Алтайского края "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае".