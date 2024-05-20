Кто из барнаульцев победил во Всероссийском полумарафоне "ЗаБег.РФ"?
19 мая сотни барнаульцев влюбленных в бег встретились на площади Советов
20 мая 2024, 15:30, ИА Амител erid: LjN8KTB1G
Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" прошел в Барнауле. В минувшее воскресенье, 19 мая, Барнаул впервые принял участие в "ЗаБег – One Run"*. Одновременно со столицей Алтайского края стартовало еще 16 стран и десятки российских городов.
Для того чтобы попробовать свои силы в прохождении дистанций на 1, 5, 10 и 21,1 км, на площади Советов в стартовом городке собрались порядка 1000 бегунов. Это были как любители, так и профессиональные спортсмены.
Круг дистанции проходил по проспекту Ленина, для удобства спортсменов было два пункта питания. И, конечно, толпы болельщиков, которые подбадривали бегунов и вдохновляли на ускорение, не давали сойти с дистанции, мотивировали добежать до финиша.
На площадке для гостей и спортсменов работали торговые ряды с сувенирами и едой, а также экспозиции партнеров, детская зона.
Результаты в категории "Абсолют":
21,1 км, женщины 18 лет и старше:
- 1 место – Мария Костина (1:21:04.47);
- 2 место – Анастасия Погуляева (1:29:41.39);
- 3 место – Татьяна Бондарева (1:31:13.45).
21,1 км, мужчины 18 лет и старше:
- 1 место – Виталий Пивоваров (1:11:11.00);
- 2 место – Дмитрий Сморода (1:13:19.03);
- 3 место – Сергей Асманов (1:17:08.43).
10 км, женщины 18 лет и старше:
- 1 место – Евгения Васильева (40:27.41);
- 2 место – Надежда Вопилова (40:47.12);
- 3 место – Анастасия Сюзева (40:55.60).
10 км, мужчины 18 лет и старше:
- 1 место – Михаил Виноградов (33:20.92);
- 2 место – Вадим Скрипкин (33:30.19);
- 3 место – Константин Соловьев (35:26.29).
5 км, женщины 18 лет и старше:
- 1 место – Яна Кирпиченко (19:46.10);
- 2 место – Ольга Мельникова (20:10.82);
- 3 место – Александра Сергеева (20:40.38).
5 км, мужчины 18 и старше:
- 1 место – Николай Григоров (15:32.52);
- 2 место – Сергей Архипов (16:45.35);
- 3 место – Павел Вопилов (17:58:47).
Активное участие в забеге принимали и дети. Особенно много их было на дистанции 1 км. Из 217 участников было 76 девочек и 94 мальчика старше 6 лет.
Все результаты "ЗаБега" смотрите на официальном сайте. А подробности и фото – в официальной группе ВК "ЗаБега" в Барнауле.
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* One Run ("Он Ран"); DFM ("ДиЭфЭм")
ИП Шаповалова А. Д.Реклама
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