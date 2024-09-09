Какие губернаторы улучшили результаты на выборах и кто обошел предшественников

Самый высокий результат среди временно исполняющих обязанности показал Дмитрий Демешин в Хабаровском крае – 81,03%

09 сентября 2024, 22:57, ИА Амител

Довыборы депутата АКЗС в Барнауле / Фото: amic.ru

Из восьми врио губернаторов, принимавших участие в выборах, четверо показали более высокие результаты, а из 13 переизбиравшихся действующих губернаторов восемь превзошли свои собственные результаты 2019 года. Об этом сообщает "Атмосфера".

Самый высокий результат среди врио губернаторов показал Дмитрий Демешин в Хабаровском крае – 81,03%. Его предшественник Михаил Дегтярев в 2021 году получил скромные 56,14%. Большой разрыв продемонстрировал и врио главы Республики Алтай Андрей Турчак: 74,09% против 58,82% Олега Хорохордина в 2019 году. В Курской области сложилась противоположная картина: Алексей Смирнов получил 56,28%, а у его предшественника Романа Старовойта в 2019 году было 81,07%.

Среди действующих губернаторов лучше всех результат увеличил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко. Если в 2019 году он получил лишь 56,15% голосов, то в 2024 уже 80,79%.