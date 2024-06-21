Кто из звезд эстрады выступит на алтайском курорте Яровое летом 2024 года?

Мы собрали для вас самый максимальный список артистов

21 июня 2024, 07:15, ИА Амител

Курорт "Яровое" / Фото: altai-belokuriha.ru

Традиционно летом в город-курорт Яровое Алтайского края приезжают туристы со всех регионов Сибири. И в течение всего жаркого (иногда нет) лета их развлекают приезжие артисты. Мы собрали для вас список всех звезд, которые приедут в Яровое в ближайшие месяцы.

Миша Марвин. 22 июня, причал № 22

Исполнитель хитов "Французский поцелуй", "Ненавижу, "Я так и знал", "Глубоко", "Танцуй" без промедления украдет ваши сердца.

Группа "Русский размер". 29 июня. Причал № 42

Известный в 90-е коллектив.

Ramil'. 29 июня. Причал № 22

Автор и исполнитель таких нашумевших хитов, как "Вся такая в белом", "Хочешь со мной", "Ау", "Пальцами по губам", "Сияй".

Алена Апина. 30 июня. Причал № 22

Известная в 90-е певица, чьи песни "Ксюша", "Вишневая девятка", "Узелки" пела вся страна.

Чили. 6 июля. Причал № 42

Вокалистка с очень низким и красивым голосом.

Банд`Эрос. 6 июля. Причал № 22

Веселый коллектив, известный по песням "Она хотела бы жить на Манхэттене", "Коламбия Пикчерз".

"Фактор 2". 7 июля. Причал № 22

Авторы хита "Красавица" уже не в первый раз приезжают с концертом на Алтай.

"Краски". 13 июля. Причал № 42

"Оранжевое солнце", "Он не знает ничего", "Старший брат" тоже пели в 90-е все.

PIZZA. 13 июля. Причал № 22

"Фабрика". 14 июля. Причал № 22

Выпускники самой первой "Фабрики звезд", пусть и в другом составе.

"Стрелки". 20 июля. Причал № 42

Золотой состав группы и любимые хиты из молодости: "Красавчик", "Солнце за горой" , "Ты бросил меня", "Шипы и розы".

Татьяна Овсиенко. 21 июля. Причал № 22

Заслуженная артистка России, певица из группы "Мираж". Любимые песни "Капитан", "Колечко", "За розовым морем", "Дальнобойщик".

Кай Метов. 27 июля. Причал № 42

Когда-то он действительно был звездой.

"Комиссар". 28 июля. Причал № 22

Еще один коллектив, который "зажигал" в 90-е.

"Отпетые мошенники". 4 августа. Причал № 22

Легендарики, которые могут вернуть любого жителя нашей страны в ностальгию.