Кто из звезд эстрады выступит на алтайском курорте Яровое летом 2024 года?
Мы собрали для вас самый максимальный список артистов
21 июня 2024, 07:15, ИА Амител
Традиционно летом в город-курорт Яровое Алтайского края приезжают туристы со всех регионов Сибири. И в течение всего жаркого (иногда нет) лета их развлекают приезжие артисты. Мы собрали для вас список всех звезд, которые приедут в Яровое в ближайшие месяцы.
Миша Марвин. 22 июня, причал № 22
Исполнитель хитов "Французский поцелуй", "Ненавижу, "Я так и знал", "Глубоко", "Танцуй" без промедления украдет ваши сердца.
Группа "Русский размер". 29 июня. Причал № 42
Известный в 90-е коллектив.
Ramil'. 29 июня. Причал № 22
Автор и исполнитель таких нашумевших хитов, как "Вся такая в белом", "Хочешь со мной", "Ау", "Пальцами по губам", "Сияй".
Алена Апина. 30 июня. Причал № 22
Известная в 90-е певица, чьи песни "Ксюша", "Вишневая девятка", "Узелки" пела вся страна.
Чили. 6 июля. Причал № 42
Вокалистка с очень низким и красивым голосом.
Банд`Эрос. 6 июля. Причал № 22
Веселый коллектив, известный по песням "Она хотела бы жить на Манхэттене", "Коламбия Пикчерз".
"Фактор 2". 7 июля. Причал № 22
Авторы хита "Красавица" уже не в первый раз приезжают с концертом на Алтай.
"Краски". 13 июля. Причал № 42
"Оранжевое солнце", "Он не знает ничего", "Старший брат" тоже пели в 90-е все.
PIZZA. 13 июля. Причал № 22
"Фабрика". 14 июля. Причал № 22
Выпускники самой первой "Фабрики звезд", пусть и в другом составе.
"Стрелки". 20 июля. Причал № 42
Золотой состав группы и любимые хиты из молодости: "Красавчик", "Солнце за горой" , "Ты бросил меня", "Шипы и розы".
Татьяна Овсиенко. 21 июля. Причал № 22
Заслуженная артистка России, певица из группы "Мираж". Любимые песни "Капитан", "Колечко", "За розовым морем", "Дальнобойщик".
Кай Метов. 27 июля. Причал № 42
Когда-то он действительно был звездой.
"Комиссар". 28 июля. Причал № 22
Еще один коллектив, который "зажигал" в 90-е.
"Отпетые мошенники". 4 августа. Причал № 22
Легендарики, которые могут вернуть любого жителя нашей страны в ностальгию.
07:36:40 21-06-2024
Такое впечатление,что на Яровом отдыхают 60+, на них и репертуар.
09:20:26 21-06-2024
В том году Бузова выступала.
08:07:23 21-06-2024
Так топовые артисты в эту помойку не поедут
12:04:20 22-06-2024
Елена (08:07:23 21-06-2024) Так топовые артисты в эту помойку не поедут... Извините меня вы сама помойка, раз так пишите о нашем городе, приедете сюда, пальцы веером, а постираете трусы, и стыд и срам, как молодые люди смотрят на таких , пословица,, сваток оглянись на свой задок, это касается вас.
09:47:54 21-06-2024
яровое-помойка? интересно , а почему там цены на жилье как на черном море в Геленджике ?
10:45:24 21-06-2024
Гость (09:47:54 21-06-2024) яровое-помойка? интересно , а почему там цены на жилье как н... Потому что едут, потому и цены. Тоже "купились" на разговоры знакомых ,что там супер, приехали..кроме аквапарка делать нечего, весь город сплошной базар, пляж-совок, даже раздевалок и лежаков нормальных нет..в озеро можно зайти на 20 минут.потом срочно бежать в платный душ. Каждый раз плати , или будешь в соли. Дети купаться отказались-ни побрызгаться,ни понырять... В самом городе нечего делать от слова совсем. Я про нормальный отдых, а не пьянку. Аквапарк да, супер. Но и все на этом.
12:05:58 22-06-2024
гость (10:45:24 21-06-2024) Потому что едут, потому и цены. Тоже "купились" на разговоры... Не нравиться не приезжайте, нужно уметь отдыхать
10:38:05 21-06-2024
прям весь шлак собрался. который нафиг никому не нужен. уже давно забыли о таких исполнителях
11:30:49 21-06-2024
Старенькие все артисты едут здоровье поправить, косточки подлечить
12:32:05 21-06-2024
На Яровое раньше и клубных звёзд возили, и Аграбу и Титомира и других, но Яровое испокон веков место для тихого отдыха с детьми, а не клубная столица. Покупался, позагарал, и спать, тем более вода насыщенная бромом к этому весьма располагает. А на танцы в горный все едут, батерфляй и другие фестивали электронной музыки. Но это для молодых. Так что репертуар абсолютно целевой, 40-60 лет. Поностальгировать, где то даже всплакнуть.
17:02:35 21-06-2024
Гость (12:32:05 21-06-2024) На Яровое раньше и клубных звёзд возили, и Аграбу и Титомира... Вода там не только бромом насыщена, к сожалению. Там много чего химического и отнюдь не полезного)
18:11:00 21-06-2024
Гость (17:02:35 21-06-2024) Вода там не только бромом насыщена, к сожалению. Там много ч... Там запредельные концентрации, а не просто "много", но не все себе в этом отдают отчет, т.к. опасность эта невидимая. В 90-е очень часто писали на эту тему и велись широкие дискуссии, но потом поняли, что бесполезно взывать к голосу разума. Норд хочет развлекаться? Получите!
12:09:15 22-06-2024
Гость (17:02:35 21-06-2024) Вода там не только бромом насыщена, к сожалению. Там много ч... Не ври если не знаешь, едь за бугор, там и отдыхай.
14:08:07 22-06-2024
Писаки. Льёте говно, потому что завидуете местным жителям. Чистый, утопающий в зелени городок. А химии 20 лет нет на заводе. Так что пукайте себе под одеялко тихонько и нос туда же
19:22:38 23-06-2024
Там прикольно аквапарк топ давно очень Тима белоруский выступал плюс есть по дороге на пляж много развлекух