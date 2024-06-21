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Кто из звезд эстрады выступит на алтайском курорте Яровое летом 2024 года?

Мы собрали для вас самый максимальный список артистов

21 июня 2024, 07:15, ИА Амител

Курорт "Яровое" / Фото: altai-belokuriha.ru
Курорт "Яровое" / Фото: altai-belokuriha.ru

Традиционно летом в город-курорт Яровое Алтайского края приезжают туристы со всех регионов Сибири. И в течение всего жаркого (иногда нет) лета их развлекают приезжие артисты. Мы собрали для вас список всех звезд, которые приедут в Яровое в ближайшие месяцы.

Миша Марвин. 22 июня, причал № 22

Исполнитель хитов "Французский поцелуй", "Ненавижу, "Я так и знал", "Глубоко", "Танцуй" без промедления украдет ваши сердца.

Группа "Русский размер". 29 июня. Причал № 42

Известный в 90-е коллектив.

Ramil'. 29 июня. Причал № 22

Автор и исполнитель таких нашумевших хитов, как "Вся такая в белом", "Хочешь со мной", "Ау", "Пальцами по губам", "Сияй".

Алена Апина. 30 июня. Причал № 22

Известная в 90-е певица, чьи песни "Ксюша", "Вишневая девятка", "Узелки" пела вся страна.

Чили. 6 июля. Причал № 42

Вокалистка с очень низким и красивым голосом.

Банд`Эрос. 6 июля. Причал № 22

Веселый коллектив, известный по песням "Она хотела бы жить на Манхэттене", "Коламбия Пикчерз".

"Фактор 2". 7 июля. Причал № 22

Авторы хита "Красавица" уже не в первый раз приезжают с концертом на Алтай.

"Краски". 13 июля. Причал № 42

"Оранжевое солнце", "Он не знает ничего", "Старший брат" тоже пели в 90-е все.

PIZZA. 13 июля. Причал № 22

"Фабрика". 14 июля. Причал № 22

Выпускники самой первой "Фабрики звезд", пусть и в другом составе.

"Стрелки". 20 июля. Причал № 42

Золотой состав группы и любимые хиты из молодости: "Красавчик", "Солнце за горой" , "Ты бросил меня", "Шипы и розы".

Татьяна Овсиенко. 21 июля. Причал № 22

Заслуженная артистка России, певица из группы "Мираж". Любимые песни "Капитан", "Колечко", "За розовым морем", "Дальнобойщик".

Кай Метов. 27 июля. Причал № 42

Когда-то он действительно был звездой.

"Комиссар". 28 июля. Причал № 22

Еще один коллектив, который "зажигал" в 90-е.

"Отпетые мошенники". 4 августа. Причал № 22

Легендарики, которые могут вернуть любого жителя нашей страны в ностальгию.

отдых и развлечения музыка

Комментарии 15

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Гость

07:36:40 21-06-2024

Такое впечатление,что на Яровом отдыхают 60+, на них и репертуар.

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Гость

09:20:26 21-06-2024

В том году Бузова выступала.

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Елена

08:07:23 21-06-2024

Так топовые артисты в эту помойку не поедут

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Валентина

12:04:20 22-06-2024

Елена (08:07:23 21-06-2024) Так топовые артисты в эту помойку не поедут... Извините меня вы сама помойка, раз так пишите о нашем городе, приедете сюда, пальцы веером, а постираете трусы, и стыд и срам, как молодые люди смотрят на таких , пословица,, сваток оглянись на свой задок, это касается вас.

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Гость

09:47:54 21-06-2024

яровое-помойка? интересно , а почему там цены на жилье как на черном море в Геленджике ?

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гость

10:45:24 21-06-2024

Гость (09:47:54 21-06-2024) яровое-помойка? интересно , а почему там цены на жилье как н... Потому что едут, потому и цены. Тоже "купились" на разговоры знакомых ,что там супер, приехали..кроме аквапарка делать нечего, весь город сплошной базар, пляж-совок, даже раздевалок и лежаков нормальных нет..в озеро можно зайти на 20 минут.потом срочно бежать в платный душ. Каждый раз плати , или будешь в соли. Дети купаться отказались-ни побрызгаться,ни понырять... В самом городе нечего делать от слова совсем. Я про нормальный отдых, а не пьянку. Аквапарк да, супер. Но и все на этом.

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Гость

12:05:58 22-06-2024

гость (10:45:24 21-06-2024) Потому что едут, потому и цены. Тоже "купились" на разговоры... Не нравиться не приезжайте, нужно уметь отдыхать

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Гость

10:38:05 21-06-2024

прям весь шлак собрался. который нафиг никому не нужен. уже давно забыли о таких исполнителях

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Гость

11:30:49 21-06-2024

Старенькие все артисты едут здоровье поправить, косточки подлечить

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Гость

12:32:05 21-06-2024

На Яровое раньше и клубных звёзд возили, и Аграбу и Титомира и других, но Яровое испокон веков место для тихого отдыха с детьми, а не клубная столица. Покупался, позагарал, и спать, тем более вода насыщенная бромом к этому весьма располагает. А на танцы в горный все едут, батерфляй и другие фестивали электронной музыки. Но это для молодых. Так что репертуар абсолютно целевой, 40-60 лет. Поностальгировать, где то даже всплакнуть.

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Гость

17:02:35 21-06-2024

Гость (12:32:05 21-06-2024) На Яровое раньше и клубных звёзд возили, и Аграбу и Титомира... Вода там не только бромом насыщена, к сожалению. Там много чего химического и отнюдь не полезного)

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Гость

18:11:00 21-06-2024

Гость (17:02:35 21-06-2024) Вода там не только бромом насыщена, к сожалению. Там много ч... Там запредельные концентрации, а не просто "много", но не все себе в этом отдают отчет, т.к. опасность эта невидимая. В 90-е очень часто писали на эту тему и велись широкие дискуссии, но потом поняли, что бесполезно взывать к голосу разума. Норд хочет развлекаться? Получите!

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Валентина

12:09:15 22-06-2024

Гость (17:02:35 21-06-2024) Вода там не только бромом насыщена, к сожалению. Там много ч... Не ври если не знаешь, едь за бугор, там и отдыхай.

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Гость

14:08:07 22-06-2024

Писаки. Льёте говно, потому что завидуете местным жителям. Чистый, утопающий в зелени городок. А химии 20 лет нет на заводе. Так что пукайте себе под одеялко тихонько и нос туда же

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Петух

19:22:38 23-06-2024

Там прикольно аквапарк топ давно очень Тима белоруский выступал плюс есть по дороге на пляж много развлекух

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