Кто крадет зарплаты врачей? Социалисты призывают выделить средства для медработников

Депутат Госдумы Александр Терентьев объяснил, почему нужно сохранить надбавки медиков

23 августа 2024, 17:00, ИА Амител

Доктор / Фото: jcomp / freepik.com

С 1 апреля 2024 года в России начал действовать указ президента Владимира Путина о повышении зарплат медработников на 50 % с сохранением текущих надбавок. Однако в некоторых регионах распоряжение выполняют формально. В итоге реальные доходы врачей и других медработников в некоторых медучреждениях не только не увеличиваются, но и вовсе уменьшаются. Лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов выразил обеспокоенность этой ситуацией.

"Во многих регионах, даже в экономически благополучных, после указа президента началось настоящее безобразие: медработникам стали отменять или сокращать надбавки, которые они получали годами, в том числе за стаж и квалификацию. Это не просто уменьшает доходы людей, но и подрывает их доверие к государственной системе здравоохранения. А значит, отток кадров в частные клиники только усилится", – говорит Сергей Миронов.Он отметил, что президент, говоря о повышении зарплат, акцентировал внимание на важности сохранения всех дополнительных выплат. "Справедливая Россия – За правду" собирается внести в Госдуму законопроект об увеличении окладов для врачей с сохранением надбавок в ходе осенней сессии.

Депутат Госдумы и лидер алтайских социалистов Александр Терентьев убежден, что минимальный уровень окладов должен составлять не менее 70 %, а общий доход врачей должен варьироваться от 100 до 200 % от среднего показателя по региону.

"Иначе мы будем экономить на здоровье наших граждан. Голодный врач не будет заинтересован в грамотном лечении пациента, единственное, о чем он будет думать, так это где бы ему заработать, чтобы прокормить семью", – заявляет Терентьев.По мнению политика, из-за таких условий молодые специалисты могут отказаться выбирать медицинскую карьеру. И не каждый россиянин сможет позволить себе постоянно обращаться в платные клиники. Это существенно отразится на благосостоянии граждан.

И еще до рассмотрения законопроекта партия просит правительство России выделить средства на поддержку медработников и скорректировать подзаконные акты, которые фактически приводят к недоплате представителям этой профессии.