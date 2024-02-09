Кто может стать социальным предпринимателем и какая будет господдержка

Помогаешь другим – помогут и тебе

09 февраля 2024, 09:00, ИА Амител

Человек с ограниченными возможностями / Фото: Freepik

Вы предприниматель, и у вас работают люди с ограниченными возможностями или одинокие мамы? Вы производите товары для социально уязвимых категорий граждан? Или оказываете услуги по дополнительному образованию или оздоровлению детей? Если так, то вы помогаете людям, а значит, и сами имеете право на господдержку. Главное – получить статус социального предприятия. Рассказываем, как это работает и что надо сделать.

Что такое социальное предпринимательство?

Социальное предпринимательство – актуальное и даже модное направление для бизнеса. В глобальном смысле – это деятельность, направленная на улучшение качества жизни населения, достижение общественно-полезных целей, решение социальных проблем. И да, все это может быть бизнесом. В Алтайском крае уже немало таких примеров.

Кто может получить официальный статус "Социальное предприятие"?

Условия для получения статуса следующие:

Быть субъектом малого или среднего предпринимательства. Быть зарегистрированным на территории Алтайского края. Вести деятельность по одной из трех категорий социального предпринимательства.

Рассказываем, что это за категории:

1. Компания обеспечивает занятость граждан, относящихся к категории социально уязвимых.



Не менее половины штата компании должны составлять сотрудники, относящиеся к социально уязвимой категории:

инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья;

одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов;

пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно);

выпускники детских домов в возрасте до 23 лет;

лица, осужденные к лишению свободы (при условии наличия гражданско-правового договора субъекта малого или среднего предпринимательства с учреждением уголовно-исполнительной системы) и принудительным работам в период отбывания наказания, и лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашенную судимость;

беженцы и вынужденные переселенцы;

малоимущие граждане;

лица без определенного места жительства и занятий;

участники СВО, ветераны боевых действий.

При этом расходы на их зарплату должны быть не менее 25% от общей суммы. Компания обязана обеспечить условия труда (при необходимости – особые), чтобы они могли работать наравне с другими сотрудниками.

Также получить статус СП может индивидуальный предприниматель, признанный инвалидом, если у него нет привлеченных работников в штате.

2. Компания производит товары, оказывает услуги с участием граждан, отнесенных к социально уязвимой категории.

Доходы от этого вида деятельности должны составлять не меньше 50% всей прибыли.

3. Компания оказывает услуги, производит товары или выполняет работы для преодоления ограничений жизнедеятельности граждан, отнесенных к социально уязвимой категории.

Это могут быть направления деятельности по:

оказанию социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности в быту;

социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья путем организации ухода;

социально-психологических услуг, направленных на коррекцию психологического состояния для адаптации в социальной среде;

социально-педагогических услуг, направленных на профилактику отклонений в поведении;

социально-трудовых услуг, направленных на помощь в трудоустройстве;

услуг по реабилитации и социальную адаптацию;

организации допобразования, отдыха и оздоровления инвалидов и пенсионеров;

производству и (или) реализации медтехники, протезно-ортопедических изделий, программного обеспечения, а также технических средств, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации (абилитации) инвалидов;

созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и пользования средствами транспорта, связи и информации.

Здесь такое же условие: доходы не меньше половины от общей суммы.

4. Компания осуществляет деятельность, направленную на достижение общественно-полезных целей и решение социальных проблем общества.

Это могут быть услуги, направленные на:

укрепление семьи;

поддержку материнства и детства;

дополнительное образование детей и их оздоровление;

культурно-просветительскую деятельность и другие.

Доля доходов от деятельности должна быть 50% и более.

Понятно. А какую поддержку могут получить социальные предприниматели?

В целом поддержку этого направления оказывают в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". В Алтайском крае развитием социального предпринимательства занимается Центр инноваций социальной сферы, это подразделение НО "Алтайский фонд МСП".

Центр инноваций социальной сферы обеспечивает:

предоставление консультационных услуг по персоналу, маркетингу, основам финансового планирования, налоговому и бухгалтерскому учету;

проведение обучающий мероприятий (школа социального предпринимательства, акселерационная программа, тренинги, семинары, бизнес-практикумы, мастер-классы);

профильное обучение руководителей или работников по дополнительным профессиональным программам;

продвижение проектов (изготовление и размещение рекламных видео- или аудиороликов, наружной рекламы, материалов в электронных СМИ, брендинг, размещение в системе 2ГИС).

Также социальные предприниматели пользуются:

определенными налоговыми льготами;

получают микрозаймы по сниженным процентным ставкам;

участвуют в грантовой поддержке в размере от 100 до 500 тыс. рублей на реализацию новых проектов или расширение действующих.

Центр инноваций социальной сферы поддерживает устойчивое развитие социального предпринимательства в Алтайском крае и формирует пространство для профессионального общения предпринимателей.

Как получить этот статус?

Если вы заинтересованы в получении статуса социального предприятия, обращайтесь по телефону 8-800-222-83-22 (доб. 207) или по электронной почте aciss@bk.ru.

А если хотите узнать подробнее, приходите на деловую встречу "Социальное предпринимательство. Успешный бизнес-старт", которую 13 февраля 2024 года проведет Центр. 25 мая 2024 года в парке "Изумрудный" состоится ярмарка социальных предпринимателей "Бизнес в деле", приуроченная ко Дню предпринимательства в России. С 1 по 3 июня 2024 года будет проходить онлайн-ярмарка детских товаров и услуг "Алтайский край – территория детства" на платформе ярмаркадетства.рф. А 28 июня пройдет фестиваль социальных предпринимателей края "Лучше всех".