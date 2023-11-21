Юрист рассказала, в каких случаях реально получить выплату

21 ноября 2023, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KRZU7

Последствия урагана 19 ноября / Фото: amic.ru

Более 300 происшествий только в Барнауле зафиксировали после ураганного ветра ночью и днем 19 ноября. Повреждены крыши и фасады зданий, линии электропередачи, остановочные павильоны, дорожные знаки, рекламные конструкции, автомобили. В ближайшие месяцы будет много споров между потерпевшими и ответственными организациями. Но кто и за что отвечает – рассказала юрист, эксперт по оформлению страховых выплат Ольга Писанова.

Кто несет ответственность за имущество?

Согласно статье 211 ГК РФ, риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет его собственник. Если будет доказано, что сила ветра превысила пределы обычных природных явлений и невозможно было предугадать его мощь и предотвратить ущерб, то потерпевшие не получат компенсации за причиненные им убытки.

Но шанс добиться решения в свою пользу, как у истца, так и у ответчика, есть. Все зависит от уровня квалификации привлекаемого к делу юриста и от качества доказательной базы, отметила эксперт.

Что делать, если во время движения по трассе упало дерево и произошел наезд?

Падение дерева на проезжую часть и последующий наезд является ДТП. Следует вызвать ГИБДД и оформить аварию, чтобы иметь официальное подтверждение.

Главный вопрос – в чьей зоне ответственности участок, где росло это дерево. Но все не так просто. Дорожное управление может указать, что земля под лесополосой находится в муниципальной собственности. А местные власти могут ссылаться на форс-мажорные обстоятельства. В процессе расследования могут возникнуть вопросы о наличии подрядных организаций, а то и вовсе о соблюдении ПДД.

Что делать, если дерево упало с соседнего участка?

Пробуйте решить вопрос мирным путем. Если не удастся договориться, то в суде будут выяснять не только причину, но и есть ли у ответчика деньги для возмещения ущерба. Если будет доказано, что неблагоприятные метеорологические условия, в частности сильный ветер в день происшествия, не были единственной причиной падения дерева, то иск будет удовлетворен. Но будьте готовы к тому, что ответчик может ссылаться на трудное имущественное положение, и размер ущерба может быть снижен.

Что делать тем, чей автомобиль был припаркован в неположенном месте?

Если ваша машина стояла под деревом на газоне и было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности за нарушение правил парковки, то суд, вероятнее всего, учтет этот факт. Если столкнулись с такими аргументами, защищайте себя.

Парковка автомобиля в зеленой зоне в нарушение правил благоустройства территории муниципального образования, равно как и возможное нарушение истцом ПДД (стоянка в неположенном месте) не могут сами по себе привести к причинению вреда в виде обрушения дерева или падения на него других объектов.

Что делать, если ущерб причинен вследствие некачественного проведения работ?

Если возможной причиной падения крыши или другого объекта стало некачественное проведение работ, то солидарными ответчиками могут быть исполнитель работ и заказчик. В данной категории дел проводятся сложные строительно-технические экспертизы.

А если мое имущество застраховано?

Если ваше имущество застраховано и падение предметов включено в число страховых рисков, то о случившемся нужно сразу уведомить страховую компанию, подав заявление о наступлении страхового случая.

Можно ли возместить упущенную выгоду?

Ущерб подлежит возмещению не только в размере суммы, потраченной на восстановительный ремонт, и судебных расходов, но и в сумме упущенной выгоды. Если автомобиль использовался владельцем в качестве такси, а период разбирательства и восстановительного ремонта не предоставлял ему возможность продолжать получать прибыль от извоза, то вправе требовать возмещение данных расходов.

Главное – тщательно зафиксировать ущерб и быть максимально бдительными при подписании таких документов, как осмотр места происшествия, письменные пояснения.

Куда обратиться за юридической помощью?

Если у вас возникли вопросы или ваше имущество повреждено, вы можете задать их юристу компании "Первый Аджастер" по телефону +79237222154 или в группе во "ВКонтакте".

Юристы предоставляют 30-минутную консультацию без оплаты, после которой вы получите максимально точный ответ о ваших действиях. Стоимость юридических услуг по ведению дела зависит от сложности конкретного случая и определяется индивидуально после проведения консультации.

ИП Писанов Константин Николаевич

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