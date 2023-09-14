Кто осуществляет надежные контейнерные перевозки по России?

Рассказываем, как работает компания "РОКОТТ Транс" и какие услуги предоставляет

14 сентября 2023, 18:00, ИА Амител erid: LjN8K61CK

Контейнерные перевозки / Фото: jcomp / freepik.com

Контейнерные перевозки остаются одним из самых популярных способов доставки грузов по стране и всему миру. Благодаря такой услуге можно сократить время доставки, а также облегчить процесс погрузки/разгрузки товаров. Свои услуги по организации контейнерных перевозок предлагает компания "РОКОТТ Транс". Рассказываем подробнее о работе и преимуществах фирмы.

Что за компания и как она работает?

"РОКОТТ Транс" ­– компания, имеющая внушительный автопарк, современные складские комплексы и широкую партнерскую сеть. Занимается организацией контейнерных перевозок более 10 лет. Доставку осуществляют в том числе из-за рубежа.

Накопленный специалистами логистической фирмы опыт позволяет решать любые задачи клиентов, причем быстро и качественно.

Благодаря отлаженной системе логистики и грамотной укладке грузов, контейнерные перевозки с "РОКОТТ Транс" позволяют сэкономить до 35% бюджета фирмы-заказчика. Кроме того, существенно сокращается время доставки любых по объему грузов, вне зависимости от расстояния.

Насколько это надежно?

На всех этапах перевозки груза профессиональные логисты осуществляют непрерывный контроль. Клиент также может отслеживать его результаты в режиме реального времени.

Какие услуги предлагает фирма?

В компании предлагают широкий спектр услуг, включая:

железнодорожные контейнерные перевозки;

автомобильные контейнерные перевозки;

мультимодальные контейнерные перевозки;

доставку негабаритных грузов;

логистический аутсорсинг;

контейнерные перевозки из-за границы (Китай, Корея, Турция, Юго-Восточная Азия);

разнообразные отраслевые решения для бизнеса (перевозка спецтехники, автозапчастей, нефтепродуктов, промышленного оборудования, металлоконструкций и многого другого);

прочие дополнительные услуги.

Обратившись в компанию, вы получите профессиональную консультацию по подбору актуальной для вас услуги. При необходимости может быть оформлена срочная доставка.

Чтобы оценить, подходит ли вам конкретный способ доставки по стоимости, вы можете воспользоваться удобным калькулятором на официальном сайте логистической компании, указав все существенные параметры, связанные с перевозкой нужного вам груза.

ООО "РОКОТТ Транс"

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