Кто платит за иллюминацию домов, освещение детских площадок и террас Нагорного парка?

С квартирами понятно: сколько показывает счетчик, столько человек и платит. А вот как рассчитывается остальное?

26 июля 2023, 14:13, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Кто платит за освещение подъезда? А за подсветку террас Нагорного парка в Барнауле? Из чьих карманов идут деньги на цветовую иллюминацию фасадов многоквартирных домов? "Барнаульская горэлектросеть" отвечает на эти и другие вопросы, касающиеся освещения в краевой столице.

Рассмотрим стандартный многоквартирный дом (МКД), в котором есть жилые помещения и места общего пользования. С квартирами понятно: сколько показывает счетчик, столько человек и платит. А вот как рассчитывается остальное, пояснили в пресс-службе БГЭС.

"Есть формула, примерно одинаковая для всех поставщиков ресурсов. Сначала берется общий объем поступившей в дом электроэнергии (в нашем случае). Из него вычитается сумма показаний индивидуальных приборов учета. Остаток (это и есть общедомовое потребление) делится между всеми жителями. Но не поровну, а в зависимости от размера квартиры. Проще говоря: люди, которые живут на площади 100 кв. м, платят больше, чем те, кто владеет однокомнатной квартирой 30 кв. м", – рассказали эксперты.

А теперь – подробнее о том, что входит в это "общее", за которое – в той или иной степени – перечисляют деньги все жители многоквартирного дома.

Кто платит за освещение в подвале и на чердаке?

Практически в каждом МКД есть подвал и технический этаж. Помещения нужны для функционирования всего дома. Поэтому за их освещение платят все жители.

Кто платит за лифт? За освещение на площадке? А на лестничных пролетах?

Здесь ситуация аналогичная. Лифт – общее имущество. Поэтому за его работу платит каждый проживающий в доме – вне зависимости от этажа, где расположена квартира. Такая же ситуация с освещением на площадках и лестницах.

А кто платит за подсветку дома и/или номерного знака?

Иллюминация (как и освещение фасада) относится к содержанию общего имущества. И в домах с красивой ночной подсветкой затраты на общедомовые нужды, как правило, выше норматива.

А если на доме висит реклама?

Тогда за потребленную электроэнергию платит тот, кто рекламу разместил. У такой организации должен быть заключен договор на электроснабжение с гарантирующим поставщиком, в нашем случае – с Барнаульской горэлектросетью. Чтобы проверить, не платят ли за светящуюся вывеску жильцы, можно обратиться либо в свою управляющую компанию, либо напрямую в БГЭС.

За освещение детской площадки?

Если детская площадка входит в территорию дома, то это тоже общее имущество жильцов.

А что насчет фонарей и подсветки общественных мест, например, Нагорного парка?

За уличное освещение в краевой столице отвечает МУП "Барнаулгорсвет". Это муниципальное унитарное предприятие, содержится оно за счет средств городского бюджета."Барнаульская горэлектросеть" готова ответить на любые вопросы, связанные с электроэнергией. Пишите на bgespress@bges.ru – и получайте ответ напрямую от гарантирующего поставщика.