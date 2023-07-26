Кто платит за иллюминацию домов, освещение детских площадок и террас Нагорного парка?
С квартирами понятно: сколько показывает счетчик, столько человек и платит. А вот как рассчитывается остальное?
26 июля 2023, 14:13, ИА Амител
Кто платит за освещение подъезда? А за подсветку террас Нагорного парка в Барнауле? Из чьих карманов идут деньги на цветовую иллюминацию фасадов многоквартирных домов? "Барнаульская горэлектросеть" отвечает на эти и другие вопросы, касающиеся освещения в краевой столице.
Рассмотрим стандартный многоквартирный дом (МКД), в котором есть жилые помещения и места общего пользования. С квартирами понятно: сколько показывает счетчик, столько человек и платит. А вот как рассчитывается остальное, пояснили в пресс-службе БГЭС.
"Есть формула, примерно одинаковая для всех поставщиков ресурсов. Сначала берется общий объем поступившей в дом электроэнергии (в нашем случае). Из него вычитается сумма показаний индивидуальных приборов учета. Остаток (это и есть общедомовое потребление) делится между всеми жителями. Но не поровну, а в зависимости от размера квартиры. Проще говоря: люди, которые живут на площади 100 кв. м, платят больше, чем те, кто владеет однокомнатной квартирой 30 кв. м", – рассказали эксперты.
А теперь – подробнее о том, что входит в это "общее", за которое – в той или иной степени – перечисляют деньги все жители многоквартирного дома.
Кто платит за освещение в подвале и на чердаке?
Практически в каждом МКД есть подвал и технический этаж. Помещения нужны для функционирования всего дома. Поэтому за их освещение платят все жители.
Кто платит за лифт? За освещение на площадке? А на лестничных пролетах?
Здесь ситуация аналогичная. Лифт – общее имущество. Поэтому за его работу платит каждый проживающий в доме – вне зависимости от этажа, где расположена квартира. Такая же ситуация с освещением на площадках и лестницах.
А кто платит за подсветку дома и/или номерного знака?
Иллюминация (как и освещение фасада) относится к содержанию общего имущества. И в домах с красивой ночной подсветкой затраты на общедомовые нужды, как правило, выше норматива.
А если на доме висит реклама?
Тогда за потребленную электроэнергию платит тот, кто рекламу разместил. У такой организации должен быть заключен договор на электроснабжение с гарантирующим поставщиком, в нашем случае – с Барнаульской горэлектросетью. Чтобы проверить, не платят ли за светящуюся вывеску жильцы, можно обратиться либо в свою управляющую компанию, либо напрямую в БГЭС.
За освещение детской площадки?
Если детская площадка входит в территорию дома, то это тоже общее имущество жильцов.
А что насчет фонарей и подсветки общественных мест, например, Нагорного парка?
За уличное освещение в краевой столице отвечает МУП "Барнаулгорсвет". Это муниципальное унитарное предприятие, содержится оно за счет средств городского бюджета."Барнаульская горэлектросеть" готова ответить на любые вопросы, связанные с электроэнергией. Пишите на bgespress@bges.ru – и получайте ответ напрямую от гарантирующего поставщика.
16:06:40 26-07-2023
На многих домах, которые построила Жилищная инициатива, куча подсветки и реклама в виде букв "ЖИ". Чот я сомневаюсь, что Жилищная инициатива платит за электричество на этих домах.
09:26:36 27-07-2023
ыть (16:06:40 26-07-2023) На многих домах, которые построила Жилищная инициатива, куча... а зачем, когда есть безынициативные жильцы (БЖ)
09:36:21 27-07-2023
А кто-то из "элитаров" ещё сомневался, что, влипнув в ипотеку в стекловате, придётся всю жизнь тащить постоянно возрастающее ярмо платежей буквально за всё? И это ещё цветочки, ягодки начнутся, когда стекловатники начнут массово сыпаться!
13:59:28 27-07-2023
ыть (16:06:40 26-07-2023) На многих домах, которые построила Жилищная инициатива, куча... Да, светодиодная подсветка же мегаватты электричества пожирает (сарказм)