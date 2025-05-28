Кто победил в "ЗаБеге.РФ" в Барнауле?

Организаторы опубликовали результаты масштабного спортивного состязания

28 мая 2025, 10:40, ИА Амител erid: 2W5zFGaNZHi

"ЗаБег.РФ" / Фото: Владислав Майер

24 мая в Барнауле во второй раз состоялось крупное спортивное событие – "ЗаБег.РФ". Это был настоящий праздник, который объединил людей разных возрастов, разного уровня подготовки в настоящее комьюнити любителей бега. Всего в Барнауле финишировали 1190 человек. Суммарно участники преодолели более 9200 км.

Каждый участник забега пришел со своей целью: кто-то стремился установить личный рекорд, кто-то – поддержать друзей, а кто-то просто решил получить новые ощущения. Атмосфера была действительно праздничной – живые выступления музыкальных групп, фан-зоны, яркие плакаты и поддержка зрителей создавали энергетику, которую сложно описать словами.

Результаты

Забег на 5 км

Мужчины:

1-е место – Михаил Виноградов (16:40);

2-е место – Cергей Архипов (16:56);

3-е место – Иван Григоров (17:37).

Женщины:

1-е место – Дарья Фукс (19:19);

2-е место – Александра Фукс (19:30);

3-е место – Александра Сергеева (20:50).

Забег на 10 км

Мужчины

1-е место – Владислав Шапорев (33:02);

2-е место – Матвей Шпак (34:21);

3-е место – Владислав Введенский (34:50).

Женщины

1-е место – Галина Виноградова (39:39);

2-е место – Татьяна Бондарева (42:42);

3-е место – Евгения Васильева (43:47).

Полумарафон

Мужчины

1 место – Николай Григоров (1:12:23);

2 место – Дмитрий Сморода (1:13:15);

3 место – Виталий Пивоваров (1:13:26).

Женщины

1-е место – Анастасия Погуляева (1:28:35);

2-е место – Надежда Вопилова (1:35:54);

3-е место – Виктория Созонтова (1:36:38).

Эстафета

Победителем стала команда "Пробег 22" (Александр Волошин, Екатерина Союзева, Иван Просвиров, Николай Суровенков) с итоговым временем 1:16:14.

"ЗаБег.РФ" / Фото: Владислав Майер

Организаторы желают всему беговому сообществу Барнаула, чтобы это грандиозное событие стало традиционным, приносило много рекордов, а количество любителей бега в родном городе только росло. Также организаторы благодарят всех, кто стал частью этого незабываемого дня, кто поддерживал, бегал и верил в себя.

Информационный партнер "ЗаБег.РФ": Радиостанция DFM ("ДиЭфЭм") Барнаул. Твой заряд бодрости на каждый день! Игры, новости и самые зажигательные треки на 102.4 FM.

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ИП Шаповалова А. Д.

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