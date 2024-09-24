Кто помогает алтайским заводам закупать оборудование при санкциях и развивать сбыт?

Глава компаний "Пильный центр "Формат" рассказал, как приобрести качественное оборудование и быстро ввести его в производственный процесс

24 сентября 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KNXmn

"Пильный центр "Формат" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Оборудование на производственных предприятиях и заводах стоит дорого. Но успех производительности и долговечности зависит не только от самого станка. Часто работа спорится или стопорится из-за комплектующих и сервиса. О том, как деятельность одной компании помогает развитию всего производства, где и как сейчас промышленники покупают оборудование и получают качественное сервисное обслуживание, amic.ru рассказал основатель и руководитель компании "Пильный центр "Формат" Павел Безбородов. Его организация занимается комплектованием лесоперерабатывающих, мебельных и металлообрабатывающих предприятий Алтайского края, Сибири и Казахстана промышленным оборудованием и инструментом.

"Не просто продаем, а помогаем"

– Павел Александрович, судя по названию, главное ваше направление – поставка пильного оборудования.

– Не просто оборудования, а промышленного оборудования. Да, мы поставляем как сами станки, так и инструмент для них: дисковые и ленточные пилы, фрезы, профильные и прямые ножи, специализированный инструмент, оснастку и так далее.

Мы не только продаем, у нас работает мультисервисный центр по обслуживанию инструмента и запчастей к оборудованию, которое мы поставляем. Для многих предприятий-клиентов это ключевой фактор при выборе поставщика. Им важно не просто получить станок, но и быть уверенным, что производство будет функционировать без остановок и лишних затрат.

– Вы работаете только в Алтайском крае?

– В Алтайском крае ­– головной офис. На благо региона мы трудимся уже 15 лет. Впрочем, не только региона. Мы работаем по всей России, филиалы есть в Новокузнецке и в Казахстане (Усть-Каменогорск и Костанай). Планируем открытие филиалов в Петропавловске, Алма-Ате и Астане.

Глава "Пильного центра "Формат" Павел Безбородов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

– Россия – это большой рынок. Но как насчет Алтая, здесь что, так много предприятий вашего профиля?

– Только производств мебели более 250. Я даже называю Барнаул мебельным городом. Да и лесопильных предприятий на Алтае тоже много. И они развиваются.

Есть люди, которые не верят в страну, в наш край. Мол, регионы загибаются, денег нет, ничего нового не строится, а промышленность давно разрушена и ее не восстановить. Но это не так. Даже то, что наша компания растет и развивается, доказывает и то, что развивается промышленность нашего края.

В нашей сфере постоянно появляются новые предприятия, новое оборудование, технологии, идеи, расширяется линейка продукции, увеличивается потребность и рынки. Я сам часто езжу по производствам и заводам, вижу, как все развивается и растет.

Тем более сейчас, когда импорт резко ограничили. Они там думали, что мы уже не встанем на ноги. Но для нас это шанс создавать свое, расти и обеспечивать свои потребности. И мы это можем.

– Рынок поставки оборудования конкурентный. Как вам удается выходить в другие регионы и даже страны?

– Работаем много и на совесть, вот и удается. И в условиях конкуренции это делать всегда интереснее. Так ты находишь нестандартные решения, есть стимул делать свою работу лучше конкурентов.

Уровень нашей компании очень высокий. Я это всегда говорю открыто, потому что горжусь тем, чему посвятил жизнь. Мы не просто продаем, мы комплектуем предприятия всем необходимым, чтобы замкнуть производственную цепочку и как можно оперативнее запустить все в работу.

После установки оборудования мы берем организацию на сервисное сопровождение: полное обслуживание инструмента, поставка запасных частей, узлов, агрегатов и так далее. Партнеры могут быть уверены в том, что мы рядом и решим все задачи в зоне нашей ответственности.

Глава "Пильного центра "Формат" Павел Безбородов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Китай очень сильно шагнул"

– Я знаю, что некоторые предприятия покупают оборудование напрямую у поставщиков. Раз есть такая возможность, зачем обращаться к вам, посредникам?

– Мы – профессионалы в вопросах подбора и поставки оборудования. Знаем основных поставщиков, на себе испробовали разные каналы логистики, которые за последние пару лет серьезно изменились, знаем, какое именно оборудование приобретать и у кого, чтобы не остаться потом одному с внезапными проблемами.

Когда мы работали с Европой, это был давно сформированный рынок, и всем было более-менее понятно, что там за поставщики, как все отлажено. Теперь же основное оборудование закупается в Китае.

Большая ошибка многих предприятий, которые сами закупают оборудование, – незнание рынка. Производителей много. Есть и такие, кто производит, может, и неплохое оборудование, но на него потом не достать комплектующих и запчастей. Даже просто потому, что в Поднебесной все меняется, производства постоянно модернизируются, оборудование быстро выводится из линейки, и покупатель условного станка из России потом просто не может исправить поломку. Запчастей нет либо они дорогие. А отремонтировать самому – ну это сложно, а порой и невозможно.

Многие потом обращаются за помощью к нам. Конечно, мы предложим варианты, поможем. Но в любом случае все это в итоге выходит дороже, чем сразу купить проверенное годами оборудование.

Мы работаем только с проверенными поставщиками. И для каждого клиента подбираем варианты индивидуально, исходя из его задач и потребностей, опираясь на свой опыт.

– И насколько хорошее оборудование производят эти проверенные поставщики? Ведь долгое время считалось, что "мейд ин Чайна" – это далеко не предел мечтаний.

– Знаете, на самом деле Китай за последние годы очень сильно шагнул в производстве оборудования. Сегодня эта страна выпускает много станков действительного хорошего качества. Например, металлообрабатывающее оборудование покупает весь мир, и оно действительно на высоком уровне.

Китайское оборудование работает не хуже европейского и часто служит дольше. Рынок Поднебесной делает все, чтобы завязать на себе клиентов по всему миру, поэтому часто задают компонентам более долгие сроки службы в отличие от наших бывших западных партнеров. Подчеркну, опять же речь об уже проверенных в работе производителях.

– А из Европы в Россию сейчас вообще ничего не возят?

– Возят, но это единичные станки. Мы еще работаем с некоторыми заводами из Германии и Италии. Но тут тоже надо разбираться в логистике, ведь в основном оборудование идет к нам через третьи страны, это сложно и цены на него высокие.

– Как насчет российского оборудования? Работает ли в вашей сфере импортозамещение?

– Развивается, что очень радует. Но отечественное оборудование было на рынке и до санкций. Причем и алтайского производства. Один из наших самых надежных партнеров в Барнауле – завод "ЭнергоТех". Здесь производят промышленное оборудование для лесопиления: ленточные пилорамы, бревнопилы, многопильные станки и многое другое. Делают качественно, на совесть, с глубокой самоотдачей – они молодцы.

Мы как официальный представитель продаем их оборудование по всей стране и за рубежом, например в Казахстане. И к нему, естественно, есть все запчасти, все комплектующие и инструмент. Даже если что-то выйдет из строя, то решение вопроса будет максимально оперативным. Фактор времени на промышленных предприятиях играет огромную роль, ведь простой – это потеря дохода, невозможность вовремя выполнить контрактные обязательства перед заказчиком, и, как следствие, репутационные потери.

Завод "ЭнергоТех" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Мало просто купить, надо еще правильно обслужить"

– Промышленное оборудование – дорогое. Поэтому своевременный сервис и ремонт очень важны, правильно я понимаю?

– Конечно, причем важна не только общая исправность оборудования, но и качественная работа комплектующих. Правильный инструмент, в данном случае ленточные и дисковые пилы, фрезы, ножи, – это 70-80% от общей работы оборудования.

И вот как раз второе направление работы "Формата" – мультисервисный центр по обслуживанию пильного инструмента. На участках установлено дорогое и качественное оборудование. Мы любим нашу работу и наших клиентов, поэтому для своей организации выбираем только лучшее оборудование и комплектующие.

И работают у нас специалисты высокого класса с внушительным опытом. У нас вообще вся команда – большие профессионалы. Этому сейчас почти не учат в вузах и техникумах, поэтому свои кадры мы готовим сами. Берем человека, всему его обучаем и делаем все, чтобы он работал с нами долго, плодотворно, и, что главное, – с душой. Это высокая честная зарплата, здоровый морально-психологический климат в коллективе, где люди работают не из-под палки, а в удовольствие. Поэтому текучка у нас минимальная. И для меня это тоже повод для гордости.

А еще мы даем гарантию не только на оборудование, которое продаем, но и на услуги сервисного обслуживания всего инструмента. У нас каждый сотрудник понимает, что ему надо сделать хорошо сразу, чтобы потом не получать негатив от клиента и не переделывать. Такое сейчас редко где встретишь.

Я выбрал для своей компании стратегию качественной работы, на совесть. Если в глазах только собственная прибыль, то клиент к тебе больше не вернется. Если продаешь правильное оборудование, помогаешь предприятию решить его рабочие вопросы и предоставить качественный сервис, то к тебе будут возвращаться всегда.

Сервисный центр "Пильного центра "Формат" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

– А что, так сложно наточить? Многие, наверное, сами эти делают на своих предприятиях.

– На самом деле тот же лесопильный станок – довольно сложное оборудование. Есть много нюансов, от которых зависит его работа.

Вот та же дисковая пила. Для обывателя – просто железяка, а для нас это – произведение инженерного искусства. Она должна быть в рамках правильных физических свойств и всех геометрических параметров. Специально подготовленная сталь, правильная закалка полотна пилы, диаметры и ее баланс, шпон пазы, углы атаки, уширение полотна и зуба, твердость напайки, орнаменты для бесшумной работы диска – имеет значение абсолютно все. Тут требуется высокий уровень профессионализма, ведь каждый параметр должен соблюдаться на 100%.

Весь инструмент, который мы обслуживаем, по ресурсу работы и интервалу обслуживания часто превышает изначальный заводской ресурс. Например, ленточные пилы для пилорам точим так, что каждая переносит от 70 до 100 заточек качественной работы. Что важно, мы соблюдаем мировые стандарты по обслуживанию оборудования. Но при этом у нас есть и своя технология, основанная на многолетнем опыте.

Если точить неумелыми руками, без хорошего станка и всех правил, то инструмента хватает всего на 6-10 заточек, и при этом он может совершенно неправильно работать в резе.

До 10 или до 100 – представляете, какая экономия на покупке новых пил. А ведь на одну пилораму требуется от 10 до 100 ленточных пил, цена одного кольца – от 1,5 до 3,5 тыс. рублей.

Глава "Пильного центра "Формат" Павел Безбородов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

А вот другой пример: комплект дисковых пил из двух штук для форматно-раскроечного станка стоит 10 тысяч. Два-три дня работы и его можно выкинуть. Но если качественно обслужить, как это делаем мы, то комплект отработает более 30 циклов, причем ресурс работы от цикла к циклу будет довольно высоким. То есть вместо приобретения 30 новых комплектов вы просто тратите несопоставимо меньшие деньги на сервисное обслуживание, заточку, чистку и правку диска.

Как-то делали одному клиенту ремонт и обслуживание дисковых пил для лесопиления. Из 17 штук мы сразу восстановили 12, экономия за минусом наших услуг у него составила почти 200 тысяч рублей. Одна пила может стоить до 35 тысяч рублей, на один станок таких надо 20, а когда и все 40 штук. И многие клиенты сразу покупают по 100-150 дисковых пил для бесперебойной работы оборудования.

Еще раз подчеркну: мы любим то, чем занимаемся. Да, главная цель любого бизнеса – зарабатывание денег. Но для нас – не единственная. Мы помогаем другим компаниям развиваться, поставляя необходимое и технологически верное оборудование, и обучая их специалистов грамотно всем этим пользоваться. Мы увеличиваем производительность предприятий, продлевая ресурс инструмента. А еще мы в постоянном контакте с промышленниками, посещаем производства с образовательными целями, передаем свой опыт.

Уверен, что мы делаем максимум для развития предприятий. И показываем, что Россия умеет создавать качественные товары, давать правильные технологии.

ООО "СтанкоЦЕНТР ФОРМАТ"

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