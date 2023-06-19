Кто пойдет на выборы губернатора Алтайского края от КПРФ
Коммунисты выдвинули кандидатом депутата Госдумы, руководителя регионального отделения Марию Прусакову
19 июня 2023, 12:45, ИА Амител
Кандидатом от КПРФ на выборах губернатора Алтайского края, которые пройдут в сентябре 2023 года, станет депутат Госдумы, первый секретарь крайкома партии в регионе Мария Прусакова. Решение о ее выдвижении приняли 13 июня на 51-й внеочередной конференции краевого отделения. Сразу после этого она подала документы в краевой избирком.
"Коммунисты обсудили кандидатуры и на уровне первичных партийных отделений, и на местных конференциях. Предлагались разные товарищи, как члены КПРФ, так и сторонники партии. Однако все местные отделения единогласно рекомендовали выдвижение лидера алтайских коммунистов Марию Прусакову", – уточнили в крайкоме.
Мария Прусакова родилась 4 сентября 1983 года в Барнауле. В партии с 2001 года. Главой крайкома стала в 2016 году, экс-депутат АКЗС (2016-2021 годы), депутат Госдумы (с 2021 года).
Выборы губернатора региона пройдут 10 сентября. По данным алтайского избиркома на 14 июня, также кандидатами выдвинуты: Виктор Нагайцев от партии "Зеленая альтернатива", Елена Хрусталева от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Сергей Малинкович от "Коммунистов России", Виктор Томенко от "Единой России", Владимир Кириллов от партии "Зеленые", Владислав Вакаев от "Новых людей", Сергей Булаев от ЛДПР и Евгения Боровикова от "Справедливой России – За правду".
Каждому кандидату нужно пройти муниципальный фильтр – собрать подписи 502 городских и сельских депутатов и (или) избранных глав муниципальных образований Алтайского края.
13:07:41 19-06-2023
Женщина Губернатор - хорошо!
13:17:25 19-06-2023
Проголосую за нее, хуже не будет
13:27:01 19-06-2023
ну исходя из опыта прошлых выборов-сольется по тихому передав голоса главному оппоненту
13:31:34 19-06-2023
Проголосую за Машу-когда слюни пустишь,слов не слышишь!
13:51:07 19-06-2023
Поменять действующую фигуру может попробовать только консолидированный кандидат от всей оппозиции, подключив протестный потенциал тех которые "против всех". Но это нереально. Даже красная оппозиция раздроблена, а всякого рода "протестуны", "борцы с путинорежимом" и прочие - кто сбежал, кто забился по щелям после ослабления забугорного финансирования и поддержки внутренними компрадорами. Соответственно либерально-прозападных партий/кандидатов нет, голосовать таким не за кого.
13:55:04 19-06-2023
А мне все равно. Результат изначально ясен.
13:55:40 19-06-2023
Какая разница? Ничего не изменится. У кого деньги-у того и власть.
14:44:08 19-06-2023
Опять про выборы, которых нет.
16:01:32 19-06-2023
кто контролирует код и сервер с программой ГАС-Выборы, тот и выиграет выборы, хоть в масштабах страны, хоть посадит своего человека в кресло губернатора!!!... Автоматизированная система ГАС-Выборы!!!
18:32:27 19-06-2023
Партию развалила, народ от коммунистов оттолкнула, теперь на край замахнулась... Поздравляем Томенко с победой. Реально конкурентов ему нет... Как это не прискорбно. Был бы Грудинин от КПРФ, или на худой конец Платошкин- еще куда ни шло. А так... Растянут голоса всякие Боровиковы, Булаевы, Вакаевы, Хрусталевы и большинство останется за Томенко... Чего, вероятно. и хотят все эти местные руководители партий...Эх, народ...