Кто пойдет на выборы губернатора Алтайского края от КПРФ

Коммунисты выдвинули кандидатом депутата Госдумы, руководителя регионального отделения Марию Прусакову

19 июня 2023, 12:45, ИА Амител

Мария Прусакова / Фото: amic.ru

Кандидатом от КПРФ на выборах губернатора Алтайского края, которые пройдут в сентябре 2023 года, станет депутат Госдумы, первый секретарь крайкома партии в регионе Мария Прусакова. Решение о ее выдвижении приняли 13 июня на 51-й внеочередной конференции краевого отделения. Сразу после этого она подала документы в краевой избирком.

"Коммунисты обсудили кандидатуры и на уровне первичных партийных отделений, и на местных конференциях. Предлагались разные товарищи, как члены КПРФ, так и сторонники партии. Однако все местные отделения единогласно рекомендовали выдвижение лидера алтайских коммунистов Марию Прусакову", – уточнили в крайкоме.

Мария Прусакова родилась 4 сентября 1983 года в Барнауле. В партии с 2001 года. Главой крайкома стала в 2016 году, экс-депутат АКЗС (2016-2021 годы), депутат Госдумы (с 2021 года).

Выборы губернатора региона пройдут 10 сентября. По данным алтайского избиркома на 14 июня, также кандидатами выдвинуты: Виктор Нагайцев от партии "Зеленая альтернатива", Елена Хрусталева от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Сергей Малинкович от "Коммунистов России", Виктор Томенко от "Единой России", Владимир Кириллов от партии "Зеленые", Владислав Вакаев от "Новых людей", Сергей Булаев от ЛДПР и Евгения Боровикова от "Справедливой России – За правду".

Каждому кандидату нужно пройти муниципальный фильтр – собрать подписи 502 городских и сельских депутатов и (или) избранных глав муниципальных образований Алтайского края.