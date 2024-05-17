Кто такая Лия Заурбекова из Чечни и почему за ее судьбой сейчас следит вся Россия?
В Москве чеченцы окружили отделение полиции, чтобы забрать сбежавшую девушку
17 мая 2024, 11:42, ИА Амител
Поздним вечером 16 мая в федеральных СМИ прошла информация, что в Москве чеченцы окружили ОМВД по району Нагатино-Садовники. Они приехали за 19-летней Лией Заурбековой, которая сбежала от родителей. Находясь в отделе полиции, девушка записала видео, в котором рассказала, что боится выходить из здания. Осада продолжалась несколько часов. Чем закончилась эта история и где сейчас Лия Заурбекова, рассказывает amic.ru.
Кто такая Лия Заурбекова и что вообще случилось?
Лии Заурбековой 19 лет, она из Чечни, сообщает "Коммерсант". 13 мая девушка решила добровольно уйти из дома и поехать в Москву. По данным РБК, на этот шаг она была вынуждена пойти из-за психологического и физического давления со стороны родственников.
В своем городе (он не назван) она написала заявление в полицию и попросила не искать ее. Но когда дочь не вернулась домой, родители объявили ее в розыск.
В столице Лия успела провести несколько дней, а 16 мая ее нашли. Когда Заурбекова увидела отца во дворе дома, где проживала в Москве, она вызвала полицию. Так девушка оказалась в полицейском участке, к которому приехали и члены ее семьи. Как рассказал портал msk1.ru, родственники попытались вернуть Лию и фактически взяли в кольцо отдел полиции.
Находясь в отделе, Заурбекова записала видео, которое опубликовал телеграм-канал правозащитной организации "Марем". В нем девушка рассказала, что боится выходить из здания. Когда она попыталась сделать это в первый раз, родственники пытались её схватить на глазах у правоохранителей, утверждала она в своем видеообращении.
Журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале со ссылкой на "Марем" сообщила, что изначально полиция отказалась содействовать девушке, объяснив ситуацию вокруг ОМВД "их семейными традициями". Об этом писал и портал msk1.ru, а также о том, что правоохранители хотели отдать Лию в руки семьи, но позже пообещали обеспечить безопасность Заурбековой.
И где в итоге девушка и что с ней?
Лию отпустили из отделения полиции около 23 часов по московскому времени, об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости. При этом было не ясно, в безопасности ли она. Позже в МВД рассказали, что девушку отпустили, и она уехала отдельно от родственников.
Сейчас Заурбекова находится за пределами Российской Федерации, об этом в своем Telegram-канале сообщил член Совета по правам человека при президенте РФ и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов. Он также отметил, что Конституция России защищает право на личную жизнь и свободу действий.
"Любые инсинуации в адрес данного конфликта являются перегибом и попыткой создать искаженное мнение в обществе. Ни о какой угрозе жизни речи на данный момент не идет и не шло ранее, это пример навязывания публичного мнения, основанного на домыслах блогеров и отдельных журналистов", – добавил Ионов.
На личный контроль ситуацию взял депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, сообщает Gazeta.ru. Он выразил уверенность, что сбежавшую Лию Заурбекову вернут родственникам. Его слова опубликовал в своем Telegram-канале чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
По словам Делимханова, ситуация находится полностью под его личным контролем. Подчеркивается, что между родственниками девушки и московскими полицейскими "никаких недопониманий нет".
11:47:13 17-05-2024
Дикари
11:49:42 17-05-2024
какая вся страна. что за мания так преувеличивать?
11:52:41 17-05-2024
вернут родственникам --- хрень какая то, ей 19 лет, она вещь что ли, чтобы ее возвращать. Ну в 17 понятно, она недееспособна, но в 19, это уже посягательство на ее свободу. Там УК РФ попахивает
14:55:03 17-05-2024
Гость (11:52:41 17-05-2024) вернут родственникам --- хрень какая то, ей 19 лет, она вещь... Восток- дело тонкое, Петруха (с)
11:52:59 17-05-2024
Да кому она нужна
13:10:56 17-05-2024
Ук (11:52:59 17-05-2024) Да кому она нужна ... Наверное тем, кто окружил отделение полиции, или вы читать не умеете?
12:10:00 17-05-2024
Вся страна следит за тем, как соблюдаются Законы и Конституция РФ. Сильнее ли слово диаспор. Девушка побоку.
12:13:34 17-05-2024
сидели бы в своих горах со своими феодальными замашками, так нет цивилизация их манит, но сами цивилизоваться не могут.
12:34:41 17-05-2024
А что законы РФ в Чечне не работают.
13:11:29 17-05-2024
Гость (12:34:41 17-05-2024) А что законы РФ в Чечне не работают.... Ничего себе вы очнулись...
01:35:41 18-05-2024
Гость (12:34:41 17-05-2024) А что законы РФ в Чечне не работают.... Эта семья чеченская, но проживают все в Красногорске. Там она и написала первое заявление.
13:08:21 17-05-2024
Это вообще какой-то правовой беспредел! Она не вещь, и даже уже не ребенок, как можно публично заявить, что ее вернут семье!
13:28:12 17-05-2024
Гость (13:08:21 17-05-2024) Это вообще какой-то правовой беспредел! Она не вещь, и даже ... Нохчи стараются выполнять обещания. Даже если им это не выгодно.
13:29:44 17-05-2024
Гость (11:52:41 17-05-2024) вернут родственникам --- хрень какая то, ей 19 лет, она вещь... К сожалению, как еще заметил классик, "строгость Российских законов компенсируется необязательностью их исполнения".
13:35:35 17-05-2024
А почему она из Чечни поехала именно в Москву? Почему не Краснодар, Ростов на Дону, они поближе будут? Странно это всё.
17:16:50 17-05-2024
Гость (13:35:35 17-05-2024) А почему она из Чечни поехала именно в Москву? Почему не Кра... В том то и дело, что они поближе будут, а девушка сбежала и не хотела, чтобы ее находили
18:52:54 17-05-2024
Вовсе не странно ,3 ч прямой рейс и ты в огромном мегаполисе.
Думаю там дела любовные ....
01:37:26 18-05-2024
Гость (13:35:35 17-05-2024) А почему она из Чечни поехала именно в Москву? Почему не Кра... Они все жили в Красногорске.
13:58:03 17-05-2024
Я так и не понял зачем девочка сбежала из Чечни и приехала в Москву? Влюбилась, подвергалась насилию со стороны родственников, хотела учиться или что еще? Причина должна быть? Скорее всего влюбленный джигит - это православный русский парень, а родители против. Вот и вся причина.
14:31:41 17-05-2024
Они не дают браки с русскими. и она не принадлежит сама себе, это диаспора. Они не дадут ей жить как она захочет. Убьют наверное. И плевали они на закон.
15:46:48 17-05-2024
Всегда хотел быть юристом, но видя как у нас это все работает понял, что изучение законов это пустая трата времени. У нас даже конституцию можно менять или трактовать как захочешь. Законы для бедных и слабых, а другим можно о них вообще не парится. А если силы равны тогда все по понятиям разруливается или взаимовыгодным договорнякам. Силовики защищают сильных. На кавказе просто своя специфика и все меньше парятся о мнении обычных людей тараканов бегающих под ногами больших людей.
18:13:14 17-05-2024
QS (15:46:48 17-05-2024) Всегда хотел быть юристом, но видя как у нас это все работае... как точно написано) согласна на 2000%
17:27:27 17-05-2024
Сталин же не дурак был............
18:36:19 17-05-2024
Скорее всего её замуж отдать хотят за то за кого она не хочет...
19:56:00 17-05-2024
Значит нельзя русским парням нельзя брать в жены чеченок а уж тем более влюбляться. Если это так то я не могу понять ЭТО ЧТО???? Интерестно мнение Рамзана
19:57:14 17-05-2024
Между родственниками и полицией недопонимания нет... это печально для девушки
20:35:00 17-05-2024
А глава Чечни как на это всё смотрит? А наш президент? Если уж ВСЯ Россия следит...
23:26:57 17-05-2024
Ей 19 лет она совершеннолетняя и государство в лице главы обязано защитить гражданку Рф от беспредела родственников нарушающих ее конституционные права и свободы насильно заставляющие ее жить по понятиям клана.
01:25:05 19-05-2024
Может не всё так однозначно, вспомните Варвару Караулову. Чем закончился её побег из семьи к любимому. А вообще редкая девушка в 19 лет может принимать взвешенные решения. Так что родители, возможно, хотят уберечь дочь от беды