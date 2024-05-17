В Москве чеченцы окружили отделение полиции, чтобы забрать сбежавшую девушку

17 мая 2024, 11:42, ИА Амител

Фото: скиншот из видео правозащитной организации "Марем"

Поздним вечером 16 мая в федеральных СМИ прошла информация, что в Москве чеченцы окружили ОМВД по району Нагатино-Садовники. Они приехали за 19-летней Лией Заурбековой, которая сбежала от родителей. Находясь в отделе полиции, девушка записала видео, в котором рассказала, что боится выходить из здания. Осада продолжалась несколько часов. Чем закончилась эта история и где сейчас Лия Заурбекова, рассказывает amic.ru.

Кто такая Лия Заурбекова и что вообще случилось?

Лии Заурбековой 19 лет, она из Чечни, сообщает "Коммерсант". 13 мая девушка решила добровольно уйти из дома и поехать в Москву. По данным РБК, на этот шаг она была вынуждена пойти из-за психологического и физического давления со стороны родственников.

В своем городе (он не назван) она написала заявление в полицию и попросила не искать ее. Но когда дочь не вернулась домой, родители объявили ее в розыск.

В столице Лия успела провести несколько дней, а 16 мая ее нашли. Когда Заурбекова увидела отца во дворе дома, где проживала в Москве, она вызвала полицию. Так девушка оказалась в полицейском участке, к которому приехали и члены ее семьи. Как рассказал портал msk1.ru, родственники попытались вернуть Лию и фактически взяли в кольцо отдел полиции.

Находясь в отделе, Заурбекова записала видео, которое опубликовал телеграм-канал правозащитной организации "Марем". В нем девушка рассказала, что боится выходить из здания. Когда она попыталась сделать это в первый раз, родственники пытались её схватить на глазах у правоохранителей, утверждала она в своем видеообращении.

Журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале со ссылкой на "Марем" сообщила, что изначально полиция отказалась содействовать девушке, объяснив ситуацию вокруг ОМВД "их семейными традициями". Об этом писал и портал msk1.ru, а также о том, что правоохранители хотели отдать Лию в руки семьи, но позже пообещали обеспечить безопасность Заурбековой.

И где в итоге девушка и что с ней?

Лию отпустили из отделения полиции около 23 часов по московскому времени, об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости. При этом было не ясно, в безопасности ли она. Позже в МВД рассказали, что девушку отпустили, и она уехала отдельно от родственников.

Сейчас Заурбекова находится за пределами Российской Федерации, об этом в своем Telegram-канале сообщил член Совета по правам человека при президенте РФ и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов. Он также отметил, что Конституция России защищает право на личную жизнь и свободу действий.

"Любые инсинуации в адрес данного конфликта являются перегибом и попыткой создать искаженное мнение в обществе. Ни о какой угрозе жизни речи на данный момент не идет и не шло ранее, это пример навязывания публичного мнения, основанного на домыслах блогеров и отдельных журналистов", – добавил Ионов.

На личный контроль ситуацию взял депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, сообщает Gazeta.ru. Он выразил уверенность, что сбежавшую Лию Заурбекову вернут родственникам. Его слова опубликовал в своем Telegram-канале чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

По словам Делимханова, ситуация находится полностью под его личным контролем. Подчеркивается, что между родственниками девушки и московскими полицейскими "никаких недопониманий нет".