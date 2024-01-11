Владимир Путин издал указ, которым лишил гражданства россиянку Ксению Медицкую. Об этом сообщил Telegram-канал "Осторожно, новости". По данным источника, ранее девушка сама пыталась получить гражданство Украины.

Рассказываем, кто такая Ксения Медицкая, что о ней известно и почему президент лишил ее гражданства РФ.

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Кто такая Ксения Медицкая?

Ксении Медицкой 24 года. По данным "Осторожно, новости", она родилась в Москве в семье украинцев. После окончания школы девушка отучилась в Российском химико-технологическом университете (РХТУ), а ее интересы были связаны с исследованиями свойств цементов.

После окончания вуза Медицкая устроилась в компанию "Цементум" на должность инженера-технолога.

Как уточняет Telegram-канал, девушка была сотрудником этой компании вплоть до октября 2023 года. Также недавно она поздравляла свою альма-матер (РХТУ) с юбилеем.