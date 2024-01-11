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Кто такая Ксения Медицкая и почему Владимир Путин лишил ее российского гражданства?

Ранее девушка сама хотела получить украинский паспорт

11 января 2024, 14:11, ИА Амител

Фото Ксении: Telegram-канал "Осторожно, новости" / Фото паспорта: amic.ru
Фото Ксении: Telegram-канал "Осторожно, новости" / Фото паспорта: amic.ru

Владимир Путин издал указ, которым лишил гражданства россиянку Ксению Медицкую. Об этом сообщил Telegram-канал "Осторожно, новости". По данным источника, ранее девушка сама пыталась получить гражданство Украины.

Рассказываем, кто такая Ксения Медицкая, что о ней известно и почему президент лишил ее гражданства РФ.

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Кто такая Ксения Медицкая?

Ксении Медицкой 24 года. По данным "Осторожно, новости", она родилась в Москве в семье украинцев. После окончания школы девушка отучилась в Российском химико-технологическом университете (РХТУ), а ее интересы были связаны с исследованиями свойств цементов.
После окончания вуза Медицкая устроилась в компанию "Цементум" на должность инженера-технолога.
Как уточняет Telegram-канал, девушка была сотрудником этой компании вплоть до октября 2023 года. Также недавно она поздравляла свою альма-матер (РХТУ) с юбилеем.
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Почему Ксению Медицкую лишили гражданства?

Ранее она сама этого захотела.
"Осторожно, новости" нашли в соцсетях посты мамы Медицкой. Из них следует, что в 2021 году Ксения поехала на Украину, чтобы получить там гражданство. Но быстро решить этот вопрос не удалось – сначала нужно было отказаться от российского паспорта.
Девушка вернулась в РФ в феврале 2022-го, а снова уехать на Украину уже не смогла из-за начала спецоперации. Теперь же она официально лишена гражданства.
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Как Медицкую лишили российского гражданства?

Владимир Путин издал специальный указ об этом. Кстати, в этом же указе президент предоставил гражданство России нескольким людям: боксеру Кевину Джонсону, хоккеисту Брайану Лайпсику, потомку Екатерины II Андрею Калагеорги, ведущему RT Питеру Лавеллю и участнику "Голоса" Эммануэлю Форесту.
Владимир Путин / Фото: duma.gov.ru

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НОВОСТИОбщество
Владимир Путин Россия украина

Комментарии 11

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Гость

14:23:32 11-01-2024

Красивая бабёшка

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Гость

15:51:12 11-01-2024

Гость (14:23:32 11-01-2024) Красивая бабёшка ... Чуток жабка, конечно, и вна Украдине она, конечно, потеряется, там средний градус красоты выше, чем в Москве...

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Гость

15:58:44 11-01-2024

Гость (14:23:32 11-01-2024) Красивая бабёшка ... посредственная, пропорции лица не идеальны!

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Гость

17:43:20 11-01-2024

Гость (14:23:32 11-01-2024) Красивая бабёшка ... Абрам, наша лучше (с)

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Гость

14:30:57 11-01-2024

ничего не понятно. за что лишили?

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Гость

15:20:39 11-01-2024

Гость (14:30:57 11-01-2024) ничего не понятно. за что лишили?... Она сказала что хочет.

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Гость

14:48:49 11-01-2024

попросила

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гость

15:26:07 11-01-2024

лучше бы мединского

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Гость

15:36:37 11-01-2024

гость (15:26:07 11-01-2024) лучше бы мединского... И Матвиенку?

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Гость

15:59:27 11-01-2024

Гость (15:36:37 11-01-2024) И Матвиенку?... она в "почёте"))))))))))))))

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Гость

08:49:35 12-01-2024

а гастеров, которые преступления совершили в России или отказываются ехать на СВО президент гражданства лишить не хочет? Заодно и все их семьи, которые тут кучу пособий получают. А то пораздавали российских паспортов как фантиков на ярмарке.

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