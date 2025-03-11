Кто такой Сергей Чебнев, за что он получил звание Героя России и как он погиб?

Его тело сразу вытащить не удалось, но бойцы дали себе слово вернуться и найти своего командира

11 марта 2025, 12:40, ИА Амител

Герой России Сергей Чебнев / Фото: соцсети / Telegram-канал RT на русском

В Курской области в освобожденном селе Малая Локня нашли тело Героя России Сергея Чебнева. Боец с позывным Отмель погиб в приграничном регионе в августе 2024 года.

О том, где увековечат имя Героя и почему так долго не могли забрать тело, – в материале amic.ru.

1 За какой подвиг Сергею Чебневу присвоили звание Героя России? Подполковнику Сергею Чебневу присвоили звание Героя России в августе 2024 года. Он в течение 12 дней руководил обороной Малой Локни, командуя тремя полками и удерживая рвавшихся к атомной электростанции украинских военнослужащих. Когда противник ударил по селу ракетами и высадил десант в тылу, Сергей Чебнев во главе штурмовой группы начал выбивать противника. Подразделение попало под обстрел, подполковник погиб, но его грамотные действия позволили задержать наступление ВСУ и перебросить резервы ВС РФ.

2 Как опознали тело Сергея Чебнева? Тело погибшего Героя России Сергея Чебнева обнаружили 10 марта под завалами возле здания женской колонии и опознали по шеврону на груди, рассказали РИА Новости бойцы 1-го батальона 9-го мотострелкового полка. После того как подполковник получил смертельные ранения, его тело сразу вытащить не удалось, но бойцы дали себе слово вернуться и найти своего командира, чтобы похоронить с воинскими почестями в родном городе. Они также вытащили и бронежилет комбата, который будет перевезен в музей его родного города. "Эмоции душат. Мы не хотели покидать Малую Локню без командира. Но другого выхода не было, нас обложили со всех сторон. Я тогда дал слово себе и товарищам, что мы вытащим Отмель. И вот вытащили", – рассказал врио комполка Кадет (цитата по РИА Новости).

3 Когда Сергею Чебневу присвоили звание Героя России? 6 марта президент России Владимир Путин вручил звезду Героя Ольге Чебневой, вдове комбата Сергея Чебнева. Именно в этот день комбату должно было исполниться 46 лет. Глава государства долго в неформальной обстановке разговаривал с вдовой, предположительно, он рассказал, что ВС РФ готовят наступление и тело будут искать. Уже 10 марта тело Сергея Чебнева нашли в Малой Локне. "Вам большое спасибо за признание моего мужа Героем. Так как мне награда по наследству досталась, мы будем делать все для того, чтобы сохранить память его, таких же ребят, как он, чтобы их не забыли. Все-таки это не просто история простой семьи военного, а сейчас это страница в истории России", – сказала вдова Героя России главе государства (цитата по РИА Новости). Ранее Ольга Чебнева рассказала, что 8 марта 2024 года супруг написал ей: "Я выбрал тебя на всю жизнь".