Кто заменит Skoda Octavia, или Как большой лифтбек JAC J7 покоряет россиян

Каждый желающий может оценить автомобиль в реальных дорожных условиях

10 апреля 2023, 09:05, ИА Амител

JAC J7 / Фото: "Тисс Авто"

Китайские компании заполняют все ниши автомобильного рынка России после ухода западных брендов. Сначала доступным стал более популярный сегмент кроссоверов и внедорожников, но сейчас модельные ряды официальных дилеров пополняют легковые модели. Например JAC (китайская автомобилестроительная компания "Джак"). В автоцентре "ТИСС АВТО", который является официальным дилером компании на Алтае, есть весь модельный ряд знаменитого бренда. В том числе – большой лифтбек* JAC J7. По габаритам и типу кузова китайский собрат ничем не уступает Skoda Octavia ("Шкода Октавия").

Что особенного в модели

JAC J7 впечатляет просторным салоном и объёмным багажником: 540 литров при сложенных сиденьях и 1650 литров – при разложенных. Дизайн разрабатывали в итальянском центре стиля JAC под руководством Даниэля Гальоне. Именно он создавал дизайн моделей Alfa Romeo ("Альфа Ромео"), Lancia ("Ланча") и Maserati ("Мазерати").

JAC J7 / Фото: "Тисс Авто"

Авто радует современным и технологичным интерьером. А вертикальный сенсорный дисплей размером 10,4 дюйма позволяет управлять всеми функциями, включая климатическую систему.

JAC J7 / Фото: "Тисс Авто"

Вместо классической аналоговой приборки – цифровая панель с возможностью выбора из трёх вариантов оформления. Предусмотрена окружающая подсветка на передней панели и дверях из 64 цветов с вариантами настройки. Подсветка меняется в такт музыке.

В базе лифтбек оснащён светодиодными головными фарами и дневными ходовыми огнями, наружными зеркалами с электроприводом и обогревом, USB*-разъёмами для передних и задних пассажиров, bluetooth*-модулем для подключения мобильного телефона.

JAC J7 / Фото: "Тисс Авто"

Продумана и безопасность – предусмотрены подушки водителя и переднего пассажира, системы ABS, EBD, ESC, системы помощи при экстренном торможении, ассистент трогания на подъёме, система Auto Hold ("Авто холд"), задние датчики парковки.

Всего есть две комплектации модели – Comfort ("Комфорт") и Luxury ("Лакшери").

В комплектации Comfort кожаная обивка салона, камера заднего вида, четыре датчика парковки, круиз-контроль и люк с электроприводом.

JAC J7 / Фото: "Тисс Авто"

В топовой комплектации Luxury есть функция автоматического включения фар и стеклоочистителя, складываемые при запирании автомобиля наружные зеркала, климат-контроль, воздуховоды для задних пассажиров, боковые подушки безопасности и аудиосистема с шестью динамиками.

Под капотом JAC J7 бензиновый турбомотор объёмом 1,5 литра и мощностью 136 л.с. Он часто входил в топ-10 лучших двигателей года в Китае. Подвеска полностью независимая, впереди по схеме МакФерсон, сзади – на поперечных рычагах.









JAC J7 / Фото: "Тисс Авто"

Сколько стоит

Стоимость лифтбека – от 1 850 000 руб. Гарантия на все автомобили бренда JAC распространяется на 5 лет или 150 000 км пробега.

Новая модель доступна в тест-драйве. Каждый может оценить автомобиль в реальных дорожных условиях.

Все подробности по ценам, акциям, трейд-ин и скидкам уточняйте в Автоцентре "ТИСС АВТО".



г. Барнаул, ул. Малахова, 94а

Тел.: +73852441111

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Сайт Группа компаний "ТИСС АВТО", официальный дилер JACг. Барнаул, ул. Малахова, 94аТел.: +73852441111

* Лифтбек (тип кузова), USB (юсби), bluetooth (блютус).

ООО "ТД “Вертикаль”"

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