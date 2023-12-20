Центр внешности и косметологии "Эксклюзив" наведет красоту и женщинам, и мужчинам

20 декабря 2023, 13:30, ИА Амител erid: LjN8JzNos

Кудри. Завивка волос для женщин и мужчин / Фото: drobotdean / Freepik

Что самое главное на новогодней вечеринке? Обстановка, друзья, оливье? Это, конечно, важно, но для всех девчонок гораздо важнее то, как она там выглядит. Скорее покупайте новое платье, а образ красотки дополнит центр внешности и косметологии "Эксклюзив". Здесь делают классные стрижки и прически, а еще модный прикорневой объем и биохимическую завивку для волос. Специалисты салона знают, как качественно и бережно создать кудряшки мечты, которые порадуют не только на праздниках, но и несколько месяцев после.

Естественно. Ярко. Индивидуально

Чего только не сделают в "Эксклюзиве". Услуг много, сейчас очень популярна биохимическая завивка волос (классика, карвинг, афрокудри). Она позволяет создать красивые локоны на длительный срок и подходит не только для послушных и натуральных волос, но и для жестких и окрашенных. Все потому, что в составе "Сенсус" нет агрессивных ингредиентов. Он не портит волосы и кожу головы, а держится так же долго, как и обычная химзавивка.

А еще "Сенсус" любят потому, что он не дает резкой границы между волосами с завивкой и отросшими корнями. Кудри сходят плавно и волосы выглядят естественно по всей длине.

Биохимическая завивка / Фото: салон "Эксклюзив"

Долговременная укладка – отличный выбор и для мужчин. Стильный кудрявый образ создают на волосах от 10 см, при этом можно обрабатывать не всю голову, а сделать акцент в нужной области.

Как после салона

Если не готовы к радиальным кудряшкам, сделайте прикорневой объем (буст ап и флисинг). Подходят для коротких и длинных, натуральных и окрашенных волос, безвредны для беременных и кормящих женщин.

Прикорневой объем / Фото: салон "Эксклюзив"

Флисинг придает пышность волосам на три месяца, буст ап – на полгода. Объем сохраняется после мытья головы или дождя. Кстати, после процедур волосы жирнеют меньше, а пышный эффект держится каждый день, как после укладки в салоне.

Мастера "Эксклюзива" опытные в этом вопросе: продиагностируют волосы, высчитают время выдержки препарата, равномерно накрутят по зонам.

Порадуйте себя красивой прической, а еще – друзей и близких, подарив им карту на услуги салона (есть разные номиналы). А для быстрой и комфортной записи онлайн можно скачать удобное приложение "Эксклюзив".

Подарочные карты / Фото: салон "Эксклюзив"

Центр внешности и косметологии "Эксклюзив"

Адрес в Барнауле: Попова, 194, ​1 этаж​;

Адрес в Алейске: пер. Ульяновский, 86.

Тел.: +7 (3852) 286-848; +7-961-235-37-63

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