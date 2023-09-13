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Куда еще можно успеть поступить на заочное и вечернее обучение в АлтГУ

Рассказываем, какие есть направления и как подать документы

13 сентября 2023, 14:49, ИА Амител

АлтГУ / Фото: пресс-служба вуза
АлтГУ / Фото: пресс-служба вуза

В регионе стартовал новый учебный год, но варианты поступить еще есть. Например, на второе высшее образование или бакалавриат после колледжа. В Алтайском государственном университете продолжается приемная кампания: подать документы на очно-заочную форму обучения можно до 26 сентября 2023 года, на заочную – до 26 октября.

Какие есть направления обучения?

Заочно учиться в АлтГУ можно на следующих программах бакалавриата/специалитета:

  • История
  • Документоведение и архивоведение
  • Прикладная информатика
  • Юриспруденция
  • Правовое обеспечение национальной безопасности
  • Судебная и прокурорская деятельность
  • Техносферная безопасность
  • Землеустройство и кадастры
  • Ландшафтная архитектура
  • Сервис
  • Туризм
  • Гостиничное дело
  • Социология
  • Социальная работа
  • Организация работы с молодежью
  • Журналистика
  • Медиакоммуникации
  • Психолого-педагогическое образование
  • Профессиональное обучение (по отраслям), профиль "Дизайн"
  • Педагогика и психология девиантного поведения
  • История искусств
  • Культурология

Очно-заочных бакалаврских программ чуть меньше:

  • Экономика
  • Государственное и муниципальное управление
  • Юриспруденция
  • Психология
  • Политология
  • Журналистика
  • Психолого-педагогическое образование
  • Профессиональное обучение (по отраслям), профиль "Дизайн"
  • История искусств

В магистратуре тоже можно учиться заочно. Вуз предлагает выпускникам бакалавриата и специалитета более 15 программ в заочном и очно-заочном формате. Это позволяет учиться и работать одновременно, получая необходимый практический опыт и углубляя профессиональные знания в отрасли.

Заочно получить квалификацию магистра можно по следующим направлениям подготовки:

  • Менеджмент
  • Государственное и муниципальное управление
  • Финансы и кредит
  • Юриспруденция
  • Биотехнология
  • Социология
  • Журналистика
  • Социальная работа
  • Педагогическое образование
  • История искусств

Среди очно-заочных программ магистратуры в этом году для поступления открыты следующие:

  • Менеджмент
  • Экономика
  • Общественное здравоохранение
  • Психология
  • Реклама и связи с общественностью

Куда и как подать документы?

Чтобы успеть поступить на программы бакалавриата или магистратуры, достаточно предоставить оригиналы документов в приемную комиссию и пройти вступительные испытания в соответствии с профилем обучения. Зачисление на очно-заочную форму обучения пройдет 28 сентября, на заочную зачислят 30 октября.

Подать документы в приемную комиссию АлтГУ можно лично по адресу: пр. Ленина, 61, с 08:00 до 17:00 часов в будни, в субботу – с 10:00 до 14:00.

Подача документов онлайн открыта на официальном сайте вуза через личный кабинет абитуриента или на сайте госуслуг.

Консультацию можно получить по телефону +7 (3852) 291-222. 

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