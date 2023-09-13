Куда еще можно успеть поступить на заочное и вечернее обучение в АлтГУ
Рассказываем, какие есть направления и как подать документы
13 сентября 2023, 14:49, ИА Амител
В регионе стартовал новый учебный год, но варианты поступить еще есть. Например, на второе высшее образование или бакалавриат после колледжа. В Алтайском государственном университете продолжается приемная кампания: подать документы на очно-заочную форму обучения можно до 26 сентября 2023 года, на заочную – до 26 октября.
Какие есть направления обучения?
Заочно учиться в АлтГУ можно на следующих программах бакалавриата/специалитета:
- История
- Документоведение и архивоведение
- Прикладная информатика
- Юриспруденция
- Правовое обеспечение национальной безопасности
- Судебная и прокурорская деятельность
- Техносферная безопасность
- Землеустройство и кадастры
- Ландшафтная архитектура
- Сервис
- Туризм
- Гостиничное дело
- Социология
- Социальная работа
- Организация работы с молодежью
- Журналистика
- Медиакоммуникации
- Психолого-педагогическое образование
- Профессиональное обучение (по отраслям), профиль "Дизайн"
- Педагогика и психология девиантного поведения
- История искусств
- Культурология
Очно-заочных бакалаврских программ чуть меньше:
- Экономика
- Государственное и муниципальное управление
- Юриспруденция
- Психология
- Политология
- Журналистика
- Психолого-педагогическое образование
- Профессиональное обучение (по отраслям), профиль "Дизайн"
- История искусств
В магистратуре тоже можно учиться заочно. Вуз предлагает выпускникам бакалавриата и специалитета более 15 программ в заочном и очно-заочном формате. Это позволяет учиться и работать одновременно, получая необходимый практический опыт и углубляя профессиональные знания в отрасли.
Заочно получить квалификацию магистра можно по следующим направлениям подготовки:
- Менеджмент
- Государственное и муниципальное управление
- Финансы и кредит
- Юриспруденция
- Биотехнология
- Социология
- Журналистика
- Социальная работа
- Педагогическое образование
- История искусств
Среди очно-заочных программ магистратуры в этом году для поступления открыты следующие:
- Менеджмент
- Экономика
- Общественное здравоохранение
- Психология
- Реклама и связи с общественностью
Куда и как подать документы?
Чтобы успеть поступить на программы бакалавриата или магистратуры, достаточно предоставить оригиналы документов в приемную комиссию и пройти вступительные испытания в соответствии с профилем обучения. Зачисление на очно-заочную форму обучения пройдет 28 сентября, на заочную зачислят 30 октября.
Подать документы в приемную комиссию АлтГУ можно лично по адресу: пр. Ленина, 61, с 08:00 до 17:00 часов в будни, в субботу – с 10:00 до 14:00.
Подача документов онлайн открыта на официальном сайте вуза через личный кабинет абитуриента или на сайте госуслуг.
Консультацию можно получить по телефону +7 (3852) 291-222.
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