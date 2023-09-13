Рассказываем, какие есть направления и как подать документы

13 сентября 2023, 14:49, ИА Амител

АлтГУ / Фото: пресс-служба вуза

В регионе стартовал новый учебный год, но варианты поступить еще есть. Например, на второе высшее образование или бакалавриат после колледжа. В Алтайском государственном университете продолжается приемная кампания: подать документы на очно-заочную форму обучения можно до 26 сентября 2023 года, на заочную – до 26 октября.

Какие есть направления обучения?

Заочно учиться в АлтГУ можно на следующих программах бакалавриата/специалитета:

История

Документоведение и архивоведение

Прикладная информатика

Юриспруденция

Правовое обеспечение национальной безопасности

Судебная и прокурорская деятельность

Техносферная безопасность

Землеустройство и кадастры

Ландшафтная архитектура

Сервис

Туризм

Гостиничное дело

Социология

Социальная работа

Организация работы с молодежью

Журналистика

Медиакоммуникации

Психолого-педагогическое образование

Профессиональное обучение (по отраслям), профиль "Дизайн"

Педагогика и психология девиантного поведения

История искусств

Культурология

Очно-заочных бакалаврских программ чуть меньше:

Экономика

Государственное и муниципальное управление

Юриспруденция

Психология

Политология

Журналистика

Психолого-педагогическое образование

Профессиональное обучение (по отраслям), профиль "Дизайн"

История искусств

В магистратуре тоже можно учиться заочно. Вуз предлагает выпускникам бакалавриата и специалитета более 15 программ в заочном и очно-заочном формате. Это позволяет учиться и работать одновременно, получая необходимый практический опыт и углубляя профессиональные знания в отрасли.

Заочно получить квалификацию магистра можно по следующим направлениям подготовки:

Менеджмент

Государственное и муниципальное управление

Финансы и кредит

Юриспруденция

Биотехнология

Социология

Журналистика

Социальная работа

Педагогическое образование

История искусств

Среди очно-заочных программ магистратуры в этом году для поступления открыты следующие:

Менеджмент

Экономика

Общественное здравоохранение

Психология

Реклама и связи с общественностью

Куда и как подать документы?

Чтобы успеть поступить на программы бакалавриата или магистратуры, достаточно предоставить оригиналы документов в приемную комиссию и пройти вступительные испытания в соответствии с профилем обучения. Зачисление на очно-заочную форму обучения пройдет 28 сентября, на заочную зачислят 30 октября.

Подать документы в приемную комиссию АлтГУ можно лично по адресу: пр. Ленина, 61, с 08:00 до 17:00 часов в будни, в субботу – с 10:00 до 14:00.

Подача документов онлайн открыта на официальном сайте вуза через личный кабинет абитуриента или на сайте госуслуг.

Консультацию можно получить по телефону +7 (3852) 291-222.