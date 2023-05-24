Куда исчезли пушки у краеведческого музея в Барнауле и чем они знамениты?

Пушки стояли на улице Ползунова, 46, и были символом музея

24 мая 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: сайт краеведческого музея Алтайского края

Знаменитые пушки времён Великой Отечественной войны исчезли в Барнауле. Они располагались на улице Ползунова, 46, рядом с краеведческим музеем Алтайского края и были одним из символов учреждения. Рассказываем, куда перенесли пушки и что вообще о них известно.

Итак, когда исчезли пушки, а главное – куда?

Как пояснили amic.ru в краеведческом музее, пушки убрали 15 мая. Сделали это не случайно: их планируют установить в другом месте – в "Доме афганцев" на проспекте Комсомольском. Сейчас здание восстанавливают после масштабного пожара и после окончания работ там откроют Музей военной истории. В учреждении будут храниться все объекты, так или иначе связанные с военными действиями. Поэтому руководство музея решило, что логично именно туда отправить и знаменитые пушки.

А чем известны эти пушки?

Их установили на постаментах у исторического здания бывшей Горной лаборатории в мае 1961 года. Привезли дивизионные пушки 76 мм образца 1942 года в Барнаул из Сибирского военного округа. Их вес 1150 кг и 625 кг. Орудия служили артиллерии во время Великой Отечественной войны и предназначались для борьбы с танками, самоходками и бронемашинами противника.

Орудия настолько сроднились с обликом краеведческого музея, что многие барнаульцы даже называли его "музеем пушек".

Когда отремонтируют "Дом афганцев"?

Ожидается, что до конца 2023 года. В 2018-м в здании произошёл пожар. После реконструкции памятника архитектуры туда вернут военно-исторический отдел краеведческого музея. Предполагается использование мультимедийного оборудования. В здании появится гардероб, санузлы для посетителей, сувенирная лавка и билетная касса.

Объект находится в краевой собственности, и на восстановление долгое время не было денег. Тогда его включили в Краевую адресную инвестиционную программу, выделив на реконструкцию 174 миллиона рублей. Аукцион по поиску подрядчика должен был состояться в мае 2021 года, но на фоне резкого скачка цен на стройматериалы желающих не нашлось. В итоге власти пересмотрели смету, увеличив стоимость контракта до 236,9 миллиона рублей.

Работами на объекте занимается компания "Век-Строй". Именно она ответственна за реконструкцию театра кукол "Сказка", а также сейчас возводит новый концертный зал на месте бывшего ночного клуба "Зебра". Руководит "Век-Строем" Сергей Зябкин, а учредитель – Амир Абдуллаев.