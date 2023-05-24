Куда исчезли пушки у краеведческого музея в Барнауле и чем они знамениты?
Пушки стояли на улице Ползунова, 46, и были символом музея
24 мая 2023, 06:15, ИА Амител
Знаменитые пушки времён Великой Отечественной войны исчезли в Барнауле. Они располагались на улице Ползунова, 46, рядом с краеведческим музеем Алтайского края и были одним из символов учреждения. Рассказываем, куда перенесли пушки и что вообще о них известно.
Итак, когда исчезли пушки, а главное – куда?
Как пояснили amic.ru в краеведческом музее, пушки убрали 15 мая. Сделали это не случайно: их планируют установить в другом месте – в "Доме афганцев" на проспекте Комсомольском. Сейчас здание восстанавливают после масштабного пожара и после окончания работ там откроют Музей военной истории. В учреждении будут храниться все объекты, так или иначе связанные с военными действиями. Поэтому руководство музея решило, что логично именно туда отправить и знаменитые пушки.
А чем известны эти пушки?
Их установили на постаментах у исторического здания бывшей Горной лаборатории в мае 1961 года. Привезли дивизионные пушки 76 мм образца 1942 года в Барнаул из Сибирского военного округа. Их вес 1150 кг и 625 кг. Орудия служили артиллерии во время Великой Отечественной войны и предназначались для борьбы с танками, самоходками и бронемашинами противника.
Орудия настолько сроднились с обликом краеведческого музея, что многие барнаульцы даже называли его "музеем пушек".
Когда отремонтируют "Дом афганцев"?
Ожидается, что до конца 2023 года. В 2018-м в здании произошёл пожар. После реконструкции памятника архитектуры туда вернут военно-исторический отдел краеведческого музея. Предполагается использование мультимедийного оборудования. В здании появится гардероб, санузлы для посетителей, сувенирная лавка и билетная касса.
Объект находится в краевой собственности, и на восстановление долгое время не было денег. Тогда его включили в Краевую адресную инвестиционную программу, выделив на реконструкцию 174 миллиона рублей. Аукцион по поиску подрядчика должен был состояться в мае 2021 года, но на фоне резкого скачка цен на стройматериалы желающих не нашлось. В итоге власти пересмотрели смету, увеличив стоимость контракта до 236,9 миллиона рублей.
Работами на объекте занимается компания "Век-Строй". Именно она ответственна за реконструкцию театра кукол "Сказка", а также сейчас возводит новый концертный зал на месте бывшего ночного клуба "Зебра". Руководит "Век-Строем" Сергей Зябкин, а учредитель – Амир Абдуллаев.
06:52:56 24-05-2023
Т.е. на металлолом не сдадут?
07:03:09 24-05-2023
А нельзя было их убрать, когда новое место уже было бы подготовлено? Такое ощущение, что музей рад был избавться...
08:15:31 24-05-2023
Пушки закончились в России?
08:42:39 24-05-2023
готовят под застройку видимо. Не случайно музей не стали ремонтировать
09:04:41 24-05-2023
Гость (08:42:39 24-05-2023) готовят под застройку видимо. Не случайно музей не стали рем... Не пори чушь, ей больно. Здание краеведческого музея является памятником архитектуры, истории и культуры середины XIX века , охраняется государством. Его никогда не снесут, а если вдруг развалится, то его восстановят в том же виде.
09:59:19 24-05-2023
ыть (09:04:41 24-05-2023) Не пори чушь, ей больно. Здание краеведческого музея являетс... Кто восстановит? Уже много таких зданий уже сломали и не восстановили в городе.
10:49:21 24-05-2023
вы ещё в розовых очках? Пора в реальность спускаться...
09:12:44 24-05-2023
Справедливости ради, пушек две и они разные. Одна 76-мм дивизионная пушка образца 1942 года (ЗиС-3, Индекс ГРАУ — 52-П-354У) — 76,2-мм советская дивизионная и противотанковая пушка. Главный конструктор — В. Г. Грабин, основное предприятие по производству завод № 92 в городе Горьком. ЗиС-3 была самым массовым советским артиллерийским орудием, выпускавшимся в годы Великой Отечественной войны. А вот вторая это М-42 (Индекс ГАУ — 52-П-243С) — советское полуавтоматическое противотанковое орудие калибра 45 мм. Полное официальное название орудия — 45-мм противотанковая пушка обр. 1942 года (М-42). Так что внимательнее пишите, а если не знаете то спрашивайте,благо пока есть у кого и тогда перестанут немецкие солдаты и танки появляться на плакатах и открытках с Дню Победы, которые лепят подобные незнайки(.
09:43:12 24-05-2023
Гость (07:03:09 24-05-2023) А нельзя было их убрать, когда новое место уже было бы подго... В т.н. "Доме афганцев" расположен второй корпус краеведческого музея - его военно-историческая часть ...
10:36:15 24-05-2023
Чучмек (09:43:12 24-05-2023) В т.н. "Доме афганцев" расположен второй корпус краеведческо... Пока в нём ничего не расположено.
11:34:26 24-05-2023
как бы муляжами не подменили.
15:07:59 24-05-2023
Куплю пушку.