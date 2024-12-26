Куда можно сдать елки после новогодних праздников в Барнауле?

Деревья будут принимать на переработку 18 января по нескольким адресам

26 декабря 2024, 15:15, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула

Традиционная акция по сбору елей для дальнейшей переработки состоится в Барнауле 18 января. Свое дерево сможет сдать каждый желающий горожанин. Об этом сообщили в мэрии.

Елки будут принимать 18 января с 11:00 до 12:30 по пяти адресам:

площадь Октября, "Зеленый сквер";

ТРЦ "Гулливер Парк" (Красноармейский, 51а);

площадь Адмирала Кузнецова (Балтийская, 53);

площадь Народная (ул. Георгия Исакова);

ТРЦ "Огни".

Все собранные ели использует в своем технологическом процессе организация "Лесная холдинговая компания "Алтайлес".

"Главная цель акции – минимизация отходов, образовавшихся в период новогодних праздников и призыв горожан к бережному отношению к окружающей среде. Отправляя елку на переработку, барнаульцы проявляют заботу о природе и демонстрируют осознанное отношение к ресурсам планеты. Так завершается один цикл, чтобы дать старт другому – круговороту, наполненному заботой и уважением к природе. В Барнауле елочный круговорот проводится с 2017 года", – рассказали в отделе охраны окружающей среды комитета по благоустройству.

Перед сдачей дерево необходимо очистить от мишуры, остатков украшений и полиэтиленовой пленки.