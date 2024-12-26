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Куда можно сдать елки после новогодних праздников в Барнауле?

Деревья будут принимать на переработку 18 января по нескольким адресам

26 декабря 2024, 15:15, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула

Традиционная акция по сбору елей для дальнейшей переработки состоится в Барнауле 18 января. Свое дерево сможет сдать каждый желающий горожанин. Об этом сообщили в мэрии.

Елки будут принимать 18 января с 11:00 до 12:30 по пяти адресам:

  • площадь Октября, "Зеленый сквер";
  • ТРЦ "Гулливер Парк" (Красноармейский, 51а);
  • площадь Адмирала Кузнецова (Балтийская, 53);
  • площадь Народная (ул. Георгия Исакова);
  • ТРЦ "Огни".

Все собранные ели использует в своем технологическом процессе организация "Лесная холдинговая компания "Алтайлес".

"Главная цель акции – минимизация отходов, образовавшихся в период новогодних праздников и призыв горожан к бережному отношению к окружающей среде. Отправляя елку на переработку, барнаульцы проявляют заботу о природе и демонстрируют осознанное отношение к ресурсам планеты. Так завершается один цикл, чтобы дать старт другому – круговороту, наполненному заботой и уважением к природе. В Барнауле елочный круговорот проводится с 2017 года", – рассказали в отделе охраны окружающей среды комитета по благоустройству.

Перед сдачей дерево необходимо очистить от мишуры, остатков украшений и полиэтиленовой пленки.

Барнаул Алтайский край Новый год

Комментарии 10

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Гость

15:30:56 26-12-2024

После новогодних праздников надо следить чтоб самого куда-нибудь не сдали

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Гость

15:48:03 26-12-2024

до НГ еще неделя они уже думают что после.. куда торопитесь то?

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Бдыщ

16:50:36 26-12-2024

Ага. Елку купи за 2500-5000 руб и потом сдай бесплатно. Да еще и почисти...

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Гость

17:01:47 26-12-2024

Бдыщ (16:50:36 26-12-2024) Ага. Елку купи за 2500-5000 руб и потом сдай бесплатно. Да е... Покупайте алюминиевую елку. Их по 120 р за кг принимают

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Гость

17:07:21 26-12-2024

Бдыщ (16:50:36 26-12-2024) Ага. Елку купи за 2500-5000 руб и потом сдай бесплатно. Да е... ну выкинете эту елку бесплатно в феврале на мусорку. Переработка это действительно полезная утилизация елки, не просто она сгниет на свалке, а принесет еще раз пользу, разве это плохо? Почему то некоторые люди считают, что не надо прилагать никаких усилий для переработки, даже пластиковые бутылки надо как минимум сполоснуть, если они не из под минералки перед тем выкинуть в контейнер для пластика. Вот почему то на Западе это делают и никто ее возмущается, потому что понимают полезность своих действий по отношению к природе, а у нас граждане как будто последний день живут на планете.

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Гость

17:33:47 26-12-2024

Гость (17:07:21 26-12-2024) ну выкинете эту елку бесплатно в феврале на мусорку. Перераб... Так на западе за пластиковые бутылки им дают деньги. Чеками можно расплатиться в магазине.

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Элен без ребят

17:14:20 26-12-2024

елочку можно отдать в зоопарк, зверушки ей будут очень рады)

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Гость

17:19:53 26-12-2024

Гость (17:07:21 26-12-2024) ну выкинете эту елку бесплатно в феврале на мусорку. Перераб... Так на Западе же загнивают, деградируют и вымирают

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Гость

18:22:09 26-12-2024

Ага, и кто-то бабки на мне заработает? Нет уж, выкину в овраг или воткну в сугроб около подъезда. Платите бабки, будет вам ёлка. Мне её никто бесплатно не давал.

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Гость

16:12:16 27-12-2024

Гость (18:22:09 26-12-2024) Ага, и кто-то бабки на мне заработает? Нет уж, выкину в овра... вашу тут же уволокут предприимчивые граждане себе на забор

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