Если отдых на Алтае вам не подходит, расскажем, куда можно отправиться с вылетом из Барнаула (и не только)

24 октября 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

До осенних каникул осталось меньше недели, однако при желании еще можно успеть собрать чемодан и улететь с детьми на отдых. Какие направления сейчас доступны для жителей Алтайского края, что интересного там можно увидеть и в какую сумму обойдется поездка, в телеграм-канале "100 дорог" рассказала тревел-эксперт Евгения Беспалова. Подробнее – в материале amic.ru.

Когда начнутся осенние каникулы и сколько они продлятся?

У российских школьников осенние каникулы официально начнутся с 30 октября и продлятся по 5 ноября. Но поскольку с 4 по 6 ноября в нашей стране официальные выходные в честь Дня народного единства, то в школу дети вернутся только во вторник, 7 ноября. Итого у семей с детьми есть целых 10 дней отдыха – с 28 октября по 6 ноября.

А какие направления доступны сейчас из Барнаула?

Санкт-Петербург

Одним из самых востребованных российских направлений с вылетом из Барнаула на осенних каникулах является Санкт-Петербург. Руководитель турагентства "100 дорог" Евгения Беспалова подчеркивает, что здесь школьники смогут получить море впечатлений.

"Эрмитаж с его сокровищами и искусством, Петропавловская крепость с историческими тайнами, зоопарк с экзотическими животными, путешествия по каналам, музеи, сады и даже космос в музее космонавтики. В этом городе каждый школьник найдет свое приключение", – рассказывает эксперт.

Если все это ваши дети уже видели, тогда в программу стоит включить посещение таких оригинальных мест развлечений, как музеи Coca-Cola, Lego, магии, советских игровых автоматов, инопланетной жизни "Галакториум", железных дорог России, рекомендует Евгения Беспалова. Также оставят незабываемые эмоции поход в сад тропических бабочек "Миндо", Ленинградский зоопарк, океанариум, планетарий, выставка восковых фигур и "Дверь в Хогвартс".

Цены

Отдых в культурной столице длиною пять ночей с проживанием в трехзвездочном отеле в центре города и перелетом обойдется в 108,5 тысячи рублей. Вылет 28 октября.

Москва

Не менее интересным и познавательным станет путешествие всей семьей в Москву. И вовсе не обязательно проводить все каникулы в столице: из Москвы отправляются многочисленные экскурсионные туры по древнейшим городам нашей Родины, отмечает эксперт.

Цены

Так, тур "Малое Золотое кольцо России" по маршруту Москва – Владимир – Боголюбово – Суздаль – Иваново – Кострома – Ярославль – Ростов Великий – Переславль-Залесский – Сергиев Посад – Москва длительностью четыре дня, который стартует 28 октября, обойдется чуть дешевле 18 тысяч на человека.

Тур "По городам Золотой Руси" (Москва – Владимир – Боголюбово – Суздаль – Иваново – Кострома – Ярославль – Ростов Великий – Переславль-Залесский – Сергиев Посад – Александров – Москва) длительностью пять дней будет стоить 22 790 рублей на человека. Отправление из столицы 30 октября.

Дополнительно оплачивается авиабилет Барнаул – Москва – Барнаул.

Сочи

Искупаться в море на осенних каникулах, конечно, уже не получится, но богатая развлекательная и экскурсионная программа не даст заскучать ни взрослым, ни детям, отмечает Евгения Беспалова. В это время года тревел-эксперт рекомендует обязательно посетить парк аттракционов "Сочи-Парк", Олимпийский парк и музей автомобилей, скай-парк, "Розу Хутор", дачу Сталина, 33 водопада и дельфинарий.

Цены

Шесть ночей в трехзвездочном отеле недалеко от аэропорта, в шаговой близости от моря, Олимпийского парка и парка аттракционов "Сочи-парк" для семьи из трех человек с перелетом обойдутся в 161 тысячу (вылет 27 октября). Отдых такой же продолжительностью с вылетом 31 октября будет стоить на двух взрослых и ребенка уже 214 тысяч.

А в Турцию еще улететь можно?

Попасть на отдых в Турцию еще можно: последний рейс с вылетом из Новосибирска состоится 31 октября. Евгения Беспалова отмечает, что в этом году погода в Аланье на осенних каникулах, согласно прогнозу, выдастся хорошая: синоптики прогнозируют +26…+28 градусов.

"Сейчас море еще прогрето до +26 градусов, но к концу каникул может уже остыть до +24. Однако это довольно комфортная погода не только для отдыха, но и для экскурсионной программы. Ну а турецкие отели, как обычно, предлагают множество развлечений для взрослых и детей", – отмечает эксперт.

Эксперт рекомендует: если хотите максимального тепла в ноябре, выбирайте курорты Аланьи, там лето заканчивается позже всего.

Цены

Отдых длиною шесть ночей в пятизвездочном отеле в Аланье с питанием "ультра все включено" с перелетом для семьи из трех человек обойдется в 302 тысячи рублей.