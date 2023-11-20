Куда нужно обращаться, если из-за урагана повредился автомобиль

Мощный ураган 19 ноября в Алтайском крае нанес ущерб десяткам автомобилей

20 ноября 2023, 13:45, ИА Амител

Поврежденные автомобили в урагане 19 ноября/ Фото: amic.ru

Сильный ураган, который прошел в Барнауле и в Алтайском крае 19 ноября, повредил множество машин в городе. На них падали рекламные конструкции, части крыш и фасадов зданий. Кому-то нанес минимальный ущерб, а кому-то основательно помял автомобили. Amic.ru спросил у адвокатов Михаила Давыдова и Дмитрия Копылова, куда следует обращаться владельцу, если автомобиль повредила стихия.

Нужно ли звонить в полицию?

Да. Если повредился автомобиль, нужно позвонить в полицию. Лучше вообще ничего не делать с автомобилем и не скидывать с нее какие-либо "источники повреждения". Полицейские должны зафиксировать повреждения авто, выяснить причину произошедшего и составить схему.

При этом во время оформления протокола не нужно подписываться под тем, что размер ущерба является незначительным и претензий ни к кому нет. От полицейских нужно получить справку о факте причинения ущерба собственности. В ней должны быть указаны дата, время и место произошедшего, при каких обстоятельствах это случилось, а также полный список пострадавших деталей автомобиля. Лучше также сделать фото с места происшествия и найти свидетелей, записать их фамилии и номера телефона.

Затем нужно понять, кому принадлежит имущество, которое причинило ущерб авто, и на чьей территории оно находится. Это может быть фирма, которой принадлежит рекламный баннер, или управляющая компания. Узнать это можно в горадминистрации.

Если сторона отказывается возмещать ущерб, придется обратиться в суд. Перед ним лучше оценить ущерб с помощью экспертизы. К иску прилагается справка из полиции. После подачи заявления уже суд будет выяснять, виновата ли в произошедшем стихия или конструкция установлена с нарушением всех норм.

Можно ли починить машину до суда?

Да, можно восстановить машину и до суда, однако в таком случае нужно сохранять все чеки.

А страховка ущерб не возместит?

По каско автомобиль могут отремонтировать без лишних вопросов – надо лишь обратиться в страховую компанию сразу после ухода полиции. Главное, чтобы в договоре был такой страховой случай. А вот по ОСАГО возмещение за такой ущерб не предусмотрено. Здесь придется подавать в суд на организацию, в зоне ответственности которой это произошло.