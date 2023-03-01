Куда ставить бочку с квасом. Как в Барнауле размещают нестационарные торговые объекты
Места для нестационарных торговых объектов выдают через аукцион и через договор
01 марта 2023, 12:23, ИА Амител
С наступлением тепла на улицах Барнаула вновь появятся бочки с квасом, лотки с мороженым и прочие "нестационарные торговые объекты" (НТО). Однако мало кто знает, что такие объекты не могут самостоятельно встать, где им вздумается. В городе существует схема, где можно их размещать. А места предоставляются в соответствии с порядком размещения НТО, который прописан в постановлении администрации города Барнаула от 25 марта 2019 года № 432 (в редакции постановления от 23.11.2022 № 1802). Есть два способа: с помощью открытого аукциона и без аукциона. В рубрике "Вопрос-ответ" разбираемся, как в Барнауле размещают НТО.
Что за схема для размещения НТО?
В соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 03.06.2014 № 325 "Об утверждении положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории города Барнаула" формируется схема размещения нестационарных торговых объектов в Барнауле и утверждается постановлением администрации города на пять лет.
При необходимости в неё вносятся изменения на основании предложений предпринимателей, которые должны обратиться в администрацию района по предполагаемому месту размещения НТО.
Нестационарные торговые объекты размещаются на земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности, земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, в местах, определённых схемой размещения нестационарных торговых объектов.
Кто и как проводит аукцион на размещение нестационарных торговых объектов?
Организует открытый аукцион администрация района города, на территории которой планируется разместить НТО. Организатор аукциона извещает о проведении аукциона на официальном сайте города не менее чем за 30 дней до проведения торгов. В извещении указывается место, день и час проведения аукциона.
Для организации и проведения аукциона создаётся специальная комиссия.
По каждому месту размещения НТО (лот) проводится отдельный аукцион.
Аукцион проводится путём повышения начальной цены права заключения договора на шаг "аукциона" (в размере 30% от начальной цены).
Победителем аукциона становится участник, который предложил самую высокую цену.
По результатам проведения аукциона составляется протокол, в котором прописаны итоги торгов. Этот документ подписывают все присутствующие члены аукционной комиссии, а также победитель в день проведения аукциона.
Кто может принять участие в аукционе?
– Юридические лица;
– индивидуальные предприниматели, которые занимаются розничной торговлей. При этом индивидуальный предприниматель должен быть зарегистрирован в налоговом органе Российской Федерации;
– физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" ("самозанятые").
Какие документы нужно предоставить для участия в аукционе?
– Заявку на участие в аукционе по специальной форме, указанной в извещении;
– копии документов, удостоверяющих личность претендента (для индивидуальных предпринимателей) или копии учредительных документов (для юридических лиц);
– если документы подаёт уполномоченный представитель, он должен подтвердить документально свои полномочия;
– документ, подтверждающий, что участник внёс задаток в качестве обеспечения заявки;
– заявление, подтверждающее принадлежность претендента к категориям малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 ФЗ от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Заявки на участие в аукционе регистрируются организатором в специальном журнале в тот же день, как поступили.
При этом претендент имеет право отозвать заявку, уведомив об этом письменно организатора аукциона.
Какие полномочия у аукционной комиссии?
– Она рассматривает заявки и принимает решение допустить участника к аукциону или отказать;
– проводит аукцион, оформляет протоколы в ходе организации и проведения аукциона;
– определяет победителя аукциона;
– объявляет участникам аукциона о принятом решении и заключении договора по итогам торгов и т. д.
Как заключается договор по результатам аукциона?
Договор заключается в течение пяти рабочих дней с даты проведения аукциона и на срок, который не превышает срок действия схемы размещения НТО.
А если победитель отказался заключать договор?
1. Организатор аукциона размещает информацию об отказе или уклонении победителя аукциона от заключения договора на официальном сайте города Барнаула.
2. Договор заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение. Если же и этот участник отказался заключать договор, аукцион признаётся несостоявшимся.
Кто и как может получить место для размещения НТО без аукциона?
Право на заключение договора на размещение НТО на территории Барнаул без проведения аукциона предоставляется индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" ("самозанятые") в случае:
– если собственник нестационарного торгового объекта надлежащим образом исполнял обязательства по заключённому после 01.03.2015 договору на размещение НТО;
– если НТО размещают товаропроизводители, включённые в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, основным видом экономической деятельности (код по ОКВЭД) которых является производство товаров и которые имеют материально-техническую базу для производства товаров;
– если земельный участок, на котором размещён НТО в соответствии с земельным законодательством, передаётся другому лицу или компании. В этом случае администрация района обязана предоставить предпринимателю другой участок для размещения НТО (в соответствии с действующей схемой);
– если НТО требуется перенести в связи с его размещением на инженерных сетях или в их охранных зонах;
– внесения изменений в схему размещения НТО.
В какие сроки и куда подать заявление для заключения договора на новый срок?
Для заключения договора на новый срок необходимо подать заявление до 1 декабря в администрацию района города по месту размещения НТО.
В заявлении нужно указать:
– адресный ориентир НТО;
– площадь места размещения НТО;
– вид НТО и группу реализуемых товаров;
– ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для ИП, физического лица, применяющего специальный налоговый режим);
– наименование, сведения об организационно-правовой форме, основной государственный регистрационный номер юридического лица, место нахождения (для юридического лица);
– индивидуальный номер налогоплательщика;
– номер контактного телефона;
– адрес электронной почты.
При этом важно, чтобы площадь места размещения, а также сам торговый объект, указанный в заявлении, соответствовал схеме размещения НТО.
А все документы были предоставлены в полном объёме.
К заявлению прилагаются:
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для индивидуальных предпринимателей) или копии учредительных документов (для юридических лиц);
– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (в случае подачи документов уполномоченным представителем);
– согласие на обработку персональных данных.
Кто принимает решение по размещению НТО на новый срок?
Для рассмотрения заявлений и приложенных документов создаётся комиссия по размещению НТО без проведения аукциона.
Комиссия рассматривает заявление до 25 декабря года подачи заявления и принимает решение о заключении договора или об отказе. Она же уведомляет о своём решении заявителя.
Договор подлежит заключению в срок не позднее 10 дней со дня принятия постановления администрацией района города.
На какой срок заключается договор на размещение НТО?
Договор с заявителем заключается администрацией района города, на территории которого предполагается размещение объекта, на срок, указанный в схеме размещения НТО – пять лет.
Комментарии 0