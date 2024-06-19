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Куда сводить ребенка поиграть, весело провести время и развлечься в Барнауле?

Пять причин, почему стоит посетить развлекательный центр "Веселкино". И не один раз

19 июня 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KYJZJ

Дети. Семья. Развлекательный центр / Фото: freepik.com
Дети. Семья. Развлекательный центр / Фото: freepik.com

Летом, когда у детей начинаются каникулы, наконец-то приходит пора для веселого и беззаботного отдыха. Это замечательная возможность зарядиться энергией перед началом нового учебного года. Чтобы подарить ребенку незабываемые впечатления, можно посетить барнаульский развлекательный центр "Веселкино". И вот пять причин, почему стоит выбрать именно это место.

Итак, "Веселкино" это:

  • площадь более 2000 квадратных метров;
  • 20 аттракционов и игровых площадок;
  • трехэтажный веревочный парк;
  • закрытая спортивная площадка;
  • мероприятия и мастер-классы каждую неделю.

Ну разве можно не захотеть сюда после таких аргументов? Но это еще не все. Все билеты в "Веселкино" – безлимитные. И значит это только одно – вы можете играть сколько захотите. А если появится желание сходить в кино или на фуд-корт – сходите, а потом возвращайтесь обратно в игровую по тому же билету.

Приходите играть, веселиться, отмечать дни рождения и наслаждаться детством в ТРЦ Galaxy* на третий этаж. Узнать подробности можно по телефону +7 (3852) 57-94-79.

ТРЦ Galaxy​
Адрес: проспект Строителей, 117​, 3 этаж
Тел.: +7 964-084-77-85+7 (3852) 57-94-79
Сайт* Galaxy ("Галэкси")

ИП Гордейчик В. А.

дети отдых и развлечения

Комментарии 1

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Гость

11:29:18 19-06-2024

Главное, чтоб безопасно было!

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