Куда сводить ребенка поиграть, весело провести время и развлечься в Барнауле?
Пять причин, почему стоит посетить развлекательный центр "Веселкино". И не один раз
19 июня 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KYJZJ
Летом, когда у детей начинаются каникулы, наконец-то приходит пора для веселого и беззаботного отдыха. Это замечательная возможность зарядиться энергией перед началом нового учебного года. Чтобы подарить ребенку незабываемые впечатления, можно посетить барнаульский развлекательный центр "Веселкино". И вот пять причин, почему стоит выбрать именно это место.
Итак, "Веселкино" это:
- площадь более 2000 квадратных метров;
- 20 аттракционов и игровых площадок;
- трехэтажный веревочный парк;
- закрытая спортивная площадка;
- мероприятия и мастер-классы каждую неделю.
Ну разве можно не захотеть сюда после таких аргументов? Но это еще не все. Все билеты в "Веселкино" – безлимитные. И значит это только одно – вы можете играть сколько захотите. А если появится желание сходить в кино или на фуд-корт – сходите, а потом возвращайтесь обратно в игровую по тому же билету.
Приходите играть, веселиться, отмечать дни рождения и наслаждаться детством в ТРЦ Galaxy* на третий этаж. Узнать подробности можно по телефону +7 (3852) 57-94-79.
ТРЦ Galaxy
Адрес: проспект Строителей, 117, 3 этаж
Тел.: +7 964-084-77-85; +7 (3852) 57-94-79
Сайт* Galaxy ("Галэкси")
ИП Гордейчик В. А.Реклама
11:29:18 19-06-2024
Главное, чтоб безопасно было!