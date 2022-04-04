Актёр и депутат Николай Бурляев рассказал, как в России могут компенсировать уход Голливуда

Актёр и депутат Николай Бурляев поделился мнением о том, как можно помочь российскому рынку после ухода голливудских фильмов. Совет он дал во время стрима «Пульс позитивных изменений».

Бурляев отметил, что он рад уходу американских кинопроизводителей из России, но современное российское кино, по его мнению, не может по качеству соперничать с зарубежным кинематографам.

При этом Бурляев добавил, что в России всё-таки есть качественное кино, которое можно запустить в повторный прокат.

Также депутат предложил восстанавливать советские картины, чтобы показывать их в кинотеатрах. Бурляев заявил, что он уже обратился к Министерству культуры со своим предложением.