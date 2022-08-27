Алла Пугачева вернулась в Россию

Российская певица Алла Пугачева после длительного пребывания за границей вернулась в Россию. Видео встречи звезды опубликовал дизайнер Игорь Гуляев в своих соцсетях, пишет URA.RU.

Напомним, что в феврале Галкин и Пугачева уехали в Израиль вместе с детьми. Юморист стал критиковать действия российской власти, из-за чего лишился работы на Первом канале. Позднее они переехали в Юрмалу, а по Сети поползли слухи, что супруги собираются навсегда уехать из России и обосноваться на Западе.

Тем временем сама Пугачева заявляла, что вернется в Россию к 1 сентября. Предположительно, это нужно для того, чтобы близняшки Лиза и Гарри могли пойти в школу.