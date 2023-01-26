Алтайская команда КВН пробилась в престижную лигу, игры которой проходят в Минске

Правда, неизвестно, получат ли юмористы деньги на выступление и перелёты

26 января 2023, 08:01, Вячеслав Кондаков

Фото: "Алтай-Молодой"

Команды из Алтайского края приняли участие в 34-м Международном фестивале команд КВН "КиВиН-2023", который прошёл с 12 по 24 января в Сочи. По его итогам команда "Сборная офисных работников" завоевала право участвовать в Международной лиге, игры которой проходят в Минске. Такого успеха алтайские юмористы добились впервые за семь лет. Результаты игр размещены на официальной страничке КВН.

Где будут выступать наши кавээнщики?

Как сообщает пресс-служба управления по делам молодёжи региона, в этом году в Сочи отправился солидный десант алтайских юмористов: "Сборная офисных работников" (АлтГУ), "Под Каблуком" (АлтГУ), "Чепошенский крокодил" (Бийск), "Срок годности" (Бийск), "Не зарекайся" (УФСИН, Барнаул).

По итогам фестиваля "Сборная офисных работников" прошла во второй тур. Это первая команда из Алтайского края за последние семь лет, которая добилась такого успеха. В управлении по молодёжной политике подчеркнули, что наши юмористы выступили перед директором ООО "Телевизионное творческое объединение "АМИК" Александром Масляковым.

В итоге "Сборную офисных работников" пригласили в Международную лигу, которая считается четвёртой по значимости в КВН после Высшей, Премьер-лиги и Первой лиги. Интересно теперь, получит ли команда "Сборная офисных работников" деньги на участие в сезоне. Дело в том, что игры Международной лиги традиционно проходят в Минске и их не транслируют ни в интернете, ни по телевидению. Учитывая дорогостоящие расходы на перелёты в Белоруссию и гонорары авторам, краевые власти могут засомневаться в целесообразности выделять деньги на команду КВН. Впрочем, ситуация может измениться. Не секрет, что в этом году из-за сложной ситуации с финансированием многие команды КВН из других регионов страны вынужденно не стали заявляться для участие в Премьер-лигу КВН.

Помимо "Сборной офисных работников", команды "Под Каблуком" и "Чепошенский крокодил" получили повышенный рейтинг по итогам фестиваля в Сочи и смогут принять участие в центральных лигах КВН.

"Наша команда "Сборная офисных работников" прошла во второй тур. И это замечательный результат, который показывает, как ребята трудились на протяжении 2022 года. Хочу выразить благодарность всем тем, кто поддерживает их, особенно университеты. Здорово, что они дают возможность своим студентам посещать подобные мероприятия. Я сам в студенческие годы играл в КВН и знаю, как важно, когда преподаватель тебя отпускает с улыбкой и верит в твою победу. Все наши команды – молодцы. Они доказали, что для достижения своих целей нужно много трудиться", – приводит управление по молодёжной политике слова директора Краевого дворца молодёжи Александра Коробкова.

А КВН на Алтае популярен?

Да. Регион может похвастаться многими командами, которые успешно выступали в различных лигах. Однако в феврале 2021 года по решению управления по молодёжной политике в Барнауле закрыли региональную лигу "КВН-Алтай". И это при том, что каждая игра весёлых и находчивых проходила при полном аншлаге, а сама лига считалась одной из лучших в России. В ситуации даже разбирался губернатор Виктор Томенко. В итоге краевые власти решили поддерживать Барнаульскую лигу КВН и, надо отметить, все игры проходят при полных залах.