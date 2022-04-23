Нет желающих. Почему алтайские власти отложили реконструкцию Краеведческого музея в Барнауле

Власти Алтайского края временно поставили на паузу проект реконструкции Краеведческого музея в Барнауле. Объект собирались обновить к 200-летнему юбилею учреждения в 2023 году. Однако этим планам уже не сбыться. В прошлом году проводили два аукциона по выбору подрядчика на реконструкцию музея, но ни одна из компаний края не захотела участвовать в торгах. Причина — низкая стоимость контракта. В итоге краевые власти вынуждены были отложить работы. Об этом amic.ru сообщил министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев.

«Подразумеваются сложные работы по реставрации музея. К подрядчику будут предъявлены большие требования. Сейчас совместно с Минкультом мы вновь обсуждаем вопрос о будущем объекта, но когда пройдёт новый аукцион — пока неизвестно», — сказал Гилев.

Впервые о реконструкции Краеведческого музея на ул. Ползунова, 46, заговорили в 2019 году. Региональные власти рассчитывали, что строители приступят к работам уже в 2020-м, а сдадут объект в 2023-м. Однако подготовка документации затянулась: проект обновлённого музея проходил множество экспертиз.

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Недвижимость Полный игнор. Повторный аукцион на реконструкцию Краеведческого музея в Барнауле провалился

Весной 2021-го проект реставрации представили на градсовете Барнаула и вскоре власти объявили аукцион на выбор подрядчика. Стоимость работ оценивалось в 242 миллиона рублей. Однако желающих взяться за объект не нашлось. Затем резко взлетели цены на строительные материалы и металл. Минстрой пересмотрел смету, увеличив её на 23,1 млн рублей — до 265,1 млн. Но и эта мера результата не принесла: аукцион, назначенный на 1 декабря, признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Что известно о музее?

Алтайский государственный краеведческий музей — старейший в Сибири. Он был основан в 1823 году по инициативе начальника округа Колывано-Воскресенских заводов и томского гражданского губернатора Петра Фролова (1775-1839) при участии врача и исследователя Алтая Фридриха Геблера (1781-1850).



Сейчас основу музейного фонда составляют уникальные коллекции: минералогическая, историко-техническая, археологическая, этнографическая, «Редкая книга». Одной из самых ценных является историко-техническая коллекция, посвящённая истории развития техники горнозаводского производства на Алтае в XVIII-XIX веков.



В собрании музея сохранилось пять экспонатов, созданных в 1820-е годы. Многие коллекции не имеют аналогов в других музеях страны.



Самой известной является модель пароатмосферной машины И.И. Ползунова с воздуходувной установкой, изготовленная в 1825-м. Уникальными экспонатами являются два набора чеканов для изготовления медной монеты всех номиналов: сибирской и общероссийской образца 1830-х годов.

Зачем музею реконструкция?



Музей располагается в трёх зданиях — памятниках федерального и краевого значения. Основная экспозиция расположена по адресу ул. Ползунова, 46 — объект был построен в середине XIX века и является памятником федерального значения «Горная лаборатория». Строение обветшало и с 2021-го музей находится на реконструкции, а экспозиции переехали по адресу пр. Красноармейский, 28, в здание — памятник регионального значения «Дом купца Зубова», построенный во второй половине XIX века.



В 2018 году музею передан памятник федерального значения «Инструментальный магазин» по адресу ул. Ползунова, 39, построенный в 1823-1826 годах. В настоящее время здесь размещены выставочные залы и частично — фондохранилище музея.



Военный музей располагается по адресу пр. Комсомольский, 73б, в здании — памятнике краевого значения «Городская больница», построенном в 1910-х. Сейчас он временно перемещён по адресу ул. Ползунова, 39.

Что будут реконструировать?

Реконструкция ждёт здание Краеведческого музея на улице Ползунова, 46. Архитекторы собираются вернуть ему настоящий исторический вид. Для этого придётся снести боковые пристройки, которыми оброс объект в советские и постсоветские годы, тем более что они находятся сейчас в аварийном состоянии. Авторы проекта намерены отреставрировать часть здания, которая является исторической, и расширить музей за счёт другой пристройки. При этом будет сохранена знаменитая деревянная лестница музея, но появятся и две дополнительные.