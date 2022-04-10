Алтайский художник продолжил серию артов о Человеке-пауке из Сибири

Российский художник, уроженец Алтайского края Евгений Зубков опубликовал вторую серию артов о Человеке-пауке из альтернативной Сибири нулевых. Новыми работами он поделился в своей группе в VK.

На артах изображён Человек-паук в зимнем костюме и кроссовках Normas, момент появления Венома и демонстрация робота «Молот», призванного бороться с «мета-экстремизмом».

Также на одном из изображений есть пасхалка к Питеру Паркеру в исполнении Тоби Магуайра — в альтернативной Сибири его зовут Аркадий и он занимается ремонтом компьютеров.

Впервые Евгений Зубков изобразил Человека-паука из Сибири в 2020 году. Тогда он рассказал, что придумал альтернативную версию супергероя ещё в детстве, когда жил в Алейске. Сейчас художник живёт в Санкт-Петербурге.