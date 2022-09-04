Алтайский театр драмы впервые за многие годы может получить нового главного режиссёра

В Алтайском краевом театре драмы ведут переговоры с несколькими постановщиками на пост главного режиссёра. Об этом журналистам сообщила директор учреждения Любовь Березина.

«Нам долгое время не давали назначить режиссёра. Несколько лет назад главным кандидатом был Алексей Логачёв, но его кандидатуру не согласовали. Хотя он был „нашим“ человеком. Он обиделся и теперь не хочет работать главным режиссёром и предпочитает ставить спектакли в других городах. Слух по стране идёт, что у нас не хотят назначать режиссёра. Поэтому многие готовы ставить спектакли в Барнауле, но на постоянную работу в городе оставаться не готовы. А зачем платить человеку десять зарплат актёров, если он будет жить в Москве. Сейчас мы ведём переговоры с несколькими постановщиками. Надеемся, что у нас получится договориться. Это должен быть человек, которого все будут уважать, бояться и слушаться», — пояснила Березина.

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Напомним, в краевом театре драмы уже много лет нет главного режиссёра. В разные годы Алтайский театр драмы возглавляли такие постановщики, как Владимир Золотарь (принёс театру две «Золотые маски»), Роман Феодори, Илья Ротенберг, которые продолжили свою успешную деятельность после того как покинули Барнаул. С Владимиром Золотарём, пожалуй, ассоциируются последние успехи театра драмы. Именно его постановки «Пиковая дама», «Собачье сердце» и «Войцек» позволили театру прогреметь на всю Сибирь и Россию. Сейчас Барнаул не может похвастаться яркими спектаклями, а театр — наградами.

В интервью amic.ru Любовь Березина рассказывала, что многие кандидатуры главрежа не согласовывали на уровне губернатора Алтайского края Александра Карлина. В частности, так «зарезали» режиссёра Алексея Логачёва, который подходил театру по всем параметрам и был готов жить в Барнауле. Кроме того, многие постановщики боятся работать в театре драмы после нескольких скандалов.