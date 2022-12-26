Арт-объект «Супрематический куб» установили у филиала Третьяковской галереи

Скульптуру создал художник Николай Полисский при поддержке Альфа-Банка

26 декабря 2022, 15:01, ИА Амител

Иллюстрация: Н.В. Полисский

Филиал Третьяковки в Самаре представил арт-объект «Супрематический куб», который создал яркий представитель русского ленд-арта Николай Полисский. Арт-объект объединил традиции живописи прошлого столетия с современными цифровыми технологиями — «искусством пикселя».

Интерес художника к цифровым образам и любовь к масштабным проектам поддержал Альфа-Банк. Узнав о замысле Полисского, банк с большим интересом включился в проект и помог в создании арт-объекта.

«Мы продолжаем развивать пространство вокруг Фабрики-кухни, где изначально предполагалось представлять искусство. Паблик-арт Третьяковской галереи в Самаре начинается с проекта Николая Полисского, и мы рады, что первым художником стал известнейший в России автор, работавший в лэнд-парке Никола-Ленивец и многих городах нашей страны. Мы рады, что Альфа-Банк поддержал проект, и надеемся, что мы и дальше будем двигаться вместе», — сказал директор филиала государственной Третьяковской галереи в Самаре Михаил Савченко.

Скульптура обращает на себя внимание. Ее форма — переведенный в объем квадрат Казимира Малевича. Полисский играет с восприятием зрителя: срез бревна издали смотрится как красочное пятно на картине, а неровные древесные поверхности выглядят как экспрессивные мазки импрессионистов.

«Супрематический куб» размером 7х7х7 метров насквозь пронизан цветом. И мы даже не сразу видим, что в нём находится. У куба шесть плоскостей, и в него можно вглядываться бесконечно, ведь под воздействием солнца или сложного искусственного освещения, цвет словно вырывается изнутри, и арт-объект кажется изменчивым.

«Супрематический куб» будет все время преображаться: форма находится в своем первозданном виде, а цвет всегда различается", — пояснил автор скульптуры Николай Полисский.

Николай Полисский работает с природными материалами и цветом, уделяя особое внимание «уместности» арт-объекта. «Супрематический куб» создан из натурального, экологически чистого материала, включая засохшие и сломленные стихией деревья.

«Поддержка культуры и искусства всегда была и остается одним из ключевых направлений социальной и благотворительной деятельности Альфа-Банка. Мы гордимся партнерством с филиалом Третьяковской галереи в Самаре и рады принять участие в проекте самого заметного представителя русского ленд-арта — Николая Полисского. Его творчество, открытое к экспериментам, находит отклик и в нашем стремлении быть первыми в своём деле», — рассказал президент АО «Альфа-Банк», попечитель Третьяковской галереи в Самаре Олег Сысуев.

АО «Альфа-Банк»

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