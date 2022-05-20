Авангард и соцреализм. Картины каких известных художников продают за миллионы в Барнауле

Например, полотно «Леля в Малаховке» Натана Альтмана продают за шесть миллионов. Одна из самых известных работ этого кубиста, модерниста и авангардиста, чьи картины хранятся в Третьяковской галерее — потрет Анны Ахматовой, выполненный в 1914 году. Барнаульский продавец утверждает, что его «Леля», написанная Альманом в 1927 году, — это подлинник.

Ещё одно авангардное полотно без названия знаменитого советского архитектора-конструктивиста Александра Веснина, изображающее сидящую в студии мощную голую женщину, предлагают купить за 2,2 млн рублей. Веснин известен тем, что в 20-е годы занимался оформлением спектаклей в московских театрах, включая Малый, преподавал живопись во ВХУТЕМАСе и вместе с двумя своими братьями Виктором и Александром работал как архитектор над проектом Днепрогэса.

За 999 990 рублей выставлен видавший виды потрет Ильича. Продавец утверждает, что картина была написана в 1919 году, сразу после того, как красные отбили Барнаул у колчаковцев, по заказу первого секретаря горкома РКП(б). В описание на сайте значится, что портрет принадлежит кисти некоего известного художника, но не указывается, какого. Также автор утверждает, что эта картина является национальным достоянием СССР, поэтому вывезти за границу её нельзя. Но надо реставрировать.

Соцреализм в барнаульском сегменте Avito представлен картиной знаменитого алтайского художника Леопольда Цесюлевича «Рационализаторы», написанная в 1976 году. На картине изображены три работника промышленного предприятия, судя по спецодежде одного из них — в литейном цеху. Продавец пишет, что это лучшая работа Леопольда Романовича. Продаётся картина за 2,8 млн.

Предлагается и более старинная картина: написанный в XIX веке пейзаж кисти живописца Афанасия Маслова — академиста и реалиста, участника выставок передвижников. Вертикальный пейзаж в богатой старинной раме изображает маленькую речку с зарослями, полотно повреждено. Продают его за один миллион.

А для ценителей совсем уж глубокой старины есть в продаже икона XVI века (так утверждает продавец). По его словам, на это указывает письмо иконы, потрескавшийся грунт и другие признаки, понятные специалистам. Реставрация иконы проводилась якобы в XVII веке. За неё тоже просят миллион рублей.

Итого, за 14 миллионов можно собрать себе неплохую разножанровую коллекцию.