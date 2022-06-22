Барнаульцы почтили память Виктора Цоя. Фоторепортаж
Мероприятие прошло у стен «Шишковки»
22 июня 2022, 08:45, Никита Черников
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
21 июня в Барнауле состоялся вечер памяти Виктор Цоя — в этот день легендарному рок-исполнителю, погибшему в автокатастрофе в 1990 году, исполнилось бы 60 лет. Мероприятие прошло у научной библиотеки имени Шишкова. У её стен выступили музыканты, которые сыграли главные хиты за авторством Цоя. Посетили мероприятие десятки горожан.
Как прошёл вечер памяти лидера группы «Кино» — в фоторепортаже amic.ru.
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