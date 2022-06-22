Барнаульцы почтили память Виктора Цоя. Фоторепортаж

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

21 июня в Барнауле состоялся вечер памяти Виктор Цоя — в этот день легендарному рок-исполнителю, погибшему в автокатастрофе в 1990 году, исполнилось бы 60 лет. Мероприятие прошло у научной библиотеки имени Шишкова. У её стен выступили музыканты, которые сыграли главные хиты за авторством Цоя. Посетили мероприятие десятки горожан.

Как прошёл вечер памяти лидера группы «Кино» — в фоторепортаже amic.ru.