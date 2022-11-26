Блёданс сбрасывает свои токсины и шлаки на Алтай

Похудевшая на семь килограммов актриса Эвелина Блёданс добилась такого результата благодаря детоксу на Алтае. Её слова приводит «Комсомольская правда».

«Я прохожу детокс: езжу для этого в любимый санаторий в Сочи, а также в клинику лечебного голодания на Алтай. Не голодаю, но питаюсь правильно и очень маленькими порциями, ещё прохожу разные процедуры и очень много двигаюсь», — призналась артистка.

В октябре 2020 года Эвелина Блёданс отдыхала в селе Чемал Республики Алтай. Вместе с подругой и коллегой Анной Ардовой актриса находилась в оздоровительном центре «Улутай». Наведывалась звезда «Маски-шоу» на Чемал и в сентябре 2019-го.

Отметим, что центр «Улутай» специализируется на лечебном голодании, за счёт которого, как говорится на странице учреждения во «ВКонтакте», достигается оздоровление, очищение и омоложение организма.