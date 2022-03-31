Брюс Уиллис завершает актерскую карьеру из-за болезни

Звезда голливудских боевиков Брюс Уиллис решил завершить карьеру из-за проблем со здоровьем. Соответствующее заявление сделала семья 67-летнего актёра в соцсетях, сообщает Variety.

По их словам, у Уиллиса диагностировали афазию — расстройство речи, из-за которого ему стало труднее работать.

«В связи с этим, как следует всё обдумав, Брюс решил завершить карьеру, которая так много для него значила», — следует из обращения семьи актёра.

Брюс Уиллис известен по таким фильмам, как «Крепкий орешек», «Криминальное чтиво», «Шестое чувство», «Пятый элемент», «Неудержимые» и многим другим.