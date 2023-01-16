Ceкс-символ и икона стиля. Фото несравненной Джины Лоллобриджиды

Легенда итальянского кино скончалась на 96-м году жизни

16 января 2023, 19:24, ИА Амител

Кадр из фильма "Закон" (1959 г.)

16 января ушла из жизни культовая итальянская актриса, модель и фотожурналист Джина Лоллобриджида. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica.

На счету Лоллобриджиды десятки киноработ, но наибольшую известность она получила за роли в фильмах "Фанфан-Тюльпан" (1952) режиссёра Кристиана-Жака и "Собор Парижской Богоматери" (1956) Жана Деланнуа. Более 30 лет назад актриса завершила активно сниматься и обратилась к фотографии и скульптуре. Выставка её работ с успехом прошла в Москве в 2003 году, – пишет Life.

Фото самой красивой женщины мира в нашей фотоленте.











































Фото: ТАСС