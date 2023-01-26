Депутат ГД с Алтая посмотрела "Чебурашку" и сделала несколько важных выводов

Останина отметила, что, во-первых, фильм – не для детей

26 января 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: vk.com/nina.ostanina

Депутат Госдумы Нина Останина рассказала на своей странице во "ВКонтакте", что в парламенте показали фильм "Чебурашка", который посмотрели в том числе и народные избранники.

Останина отметила, что, во-первых, фильм – не для детей, а для взрослых. Во-вторых, сам Чебурашка "заставил нас всех задуматься – есть ли у наших детей детство?"

"Сложные взаимоотношения между нами впрямую заставляют наших детей жить своей жизнью. Наглядное тому подтверждение – герой фильма маленький мальчик Гриша, который до пяти лет не говорил, и только доброта Чебурашки пробудила в нём желание общаться с этим миром", – пояснила депутат.

Останина подчеркнула, что депутаты, родители, дедушки, бабушки и дети, которые посмотрели фильм в здании ГД, заявили, что "Чебурашка" заставил их заплакать.

"Если фильм вызывает такие добрые чувства – это и есть настоящее кино. Думаю, что Эдуард Успенский порадовался бы за тех, кто сделал такой замечательный фильм, подхватив эстафету детского кино", – добавила избранница.

Напомним, фильм продолжает лидировать в отечественном прокате и, по прогнозам, может собрать около 7 млрд рублей. На сегодня его посмотрели более 14 млн человек.