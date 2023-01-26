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Депутат ГД с Алтая посмотрела "Чебурашку" и сделала несколько важных выводов

Останина отметила, что, во-первых, фильм – не для детей

26 января 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: vk.com/nina.ostanina
Фото: vk.com/nina.ostanina

Депутат Госдумы Нина Останина рассказала на своей странице во "ВКонтакте", что в парламенте показали фильм "Чебурашка",  который посмотрели в том числе и народные избранники.

Останина отметила, что, во-первых, фильм – не для детей, а для взрослых. Во-вторых, сам Чебурашка "заставил нас всех задуматься – есть ли у наших детей детство?"

"Сложные взаимоотношения между нами впрямую заставляют наших детей жить своей жизнью. Наглядное тому подтверждение – герой фильма маленький мальчик Гриша, который до пяти лет не говорил, и только доброта Чебурашки пробудила в нём желание общаться с этим миром", – пояснила депутат.

Останина подчеркнула, что депутаты, родители, дедушки, бабушки и дети, которые посмотрели фильм в здании ГД, заявили, что "Чебурашка" заставил их заплакать.

"Если фильм вызывает такие добрые чувства – это и есть настоящее кино. Думаю, что Эдуард Успенский порадовался бы за тех, кто сделал такой замечательный фильм, подхватив эстафету детского кино", – добавила избранница.

Напомним, фильм продолжает лидировать в отечественном прокате и, по прогнозам, может собрать около 7 млрд рублей. На сегодня его посмотрели более 14 млн человек.

Комментарии 12

  • добавила избранница. Избранница?
    26 января, Гость   Ответить
  • А разве она с Алтая?
    26 января, Гость   Ответить
  • в парламенте показали фильм "Чебурашка"--------- еще поди и в рабочее время пялились?
    26 января, Гость   Ответить
  • а нет блин в рабочее время работали ну вы чё
    26 января, Гость   Ответить
  • Родилась в Алтайском крае, окончила АлтГУ
    26 января, Гость   Ответить
  • Задержанный накануне сын депутата-коммуниста Нины Останиной сознался в убийстве.... (газета.ru 22.12.2010г.) И эти люди нам запрещают ковырять в носу?
    26 января, Гость   Ответить
  • Живём в такое время, что сборы могут написать любые. Да и смотреть нечего, вот и смотрят чебурашек всяких.
    26 января, Гость   Ответить
  • Спойлер фильма Чебурашка. Мама умирает на глазах плачущей дочери, папа обвиняет ее в гибели матери и сдает в детдом. Спустя годы у нее рождается немой сын-инвалид. К уже старому папе приходит Чебурашка, за которым весь фильм бегают с вилами, лопатой и привязывают банки к хвосту. Пока мать печет шоколадки и строит карьеру, Чебурашка и ребенок-инвалид оказываются в ракете, которая взрывается. Все офигивают, целуются, ребенок начинает (от происходящей дичи) говорить. Главная песня из фильма бьет просмотры на ютубе, ее можно слушать на похоронах, например, хомячка или кошки.
    26 января, Гость   Ответить
  • денюжку за рекламу отработала
    26 января, Гость   Ответить
  • Депутат коммунист (сделала выводы)
    26 января, Гость   Ответить
  • Гость, не пишите чушь. Отец не обвинял дочь в гибели матери. И сын у неё не инвалид. Да, он не разговаривал, но потом встретил Чебурашку, и начал говорить. Но заговорил не после того, как в ракете с Чебурашкой оказался, а раньше. А если песня вызывает у вас похоронные чувства, то... странный вы человек.
    26 января, Гость   Ответить
  • Гость, это же надо иметь такой воспалённый мозг. Фильм хороший! Всем рекомендую!
    26 января, Гость   Ответить
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