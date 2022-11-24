Джонни Депп вернется к роли капитана Джека Воробья
Ожидается, что в ближайшее время актёр отправится на пробную съёмку
24 ноября 2022, 11:41, Илья Звягинцев
Известный голливудский актёр Джонни Депп, которого «отменили» из-за скандала с бывшей женой Эмбер Херд, вернётся к роли капитана Джека Воробья во франшизе «Пираты Карибского моря». Об этом сообщает The Sun.
Возвращение Деппа к роли произойдёт через пять лет после выхода последней части «пиратов».
Источник издания утверждает, что актёр входит в список тех, кого вызовут на съёмки.
«Ожидается, что Джонни проведёт пробную съёмку в начале февраля, прежде чем начнётся полномасштабное производство», — сказано в сообщении.
Также отмечается, что съёмки на данный момент находятся на начальной стадии. Сейчас у проекта нет даже режиссёра.
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