Джонни Депп вернется к роли капитана Джека Воробья

Известный голливудский актёр Джонни Депп, которого «отменили» из-за скандала с бывшей женой Эмбер Херд, вернётся к роли капитана Джека Воробья во франшизе «Пираты Карибского моря». Об этом сообщает The Sun.

Возвращение Деппа к роли произойдёт через пять лет после выхода последней части «пиратов».

Источник издания утверждает, что актёр входит в список тех, кого вызовут на съёмки.

«Ожидается, что Джонни проведёт пробную съёмку в начале февраля, прежде чем начнётся полномасштабное производство», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что съёмки на данный момент находятся на начальной стадии. Сейчас у проекта нет даже режиссёра.