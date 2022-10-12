Джордж Мартин рассказал, сколько сезонов нужно сериалу «Дом Дракона»

Автор серии книг «Песнь льда и пламени», которая стала литературной основой для сериала «Игра престолов», Джордж Мартин рассказал о том, сколько сезонов должен длиться его приквел «Дом Дракона». Отметим, что в России этот сериал показывают официально, несмотря на уход голливудских студий из страны.

«Если бы в „Доме дракона“ было 13 серий в сезоне, возможно, мы могли бы показать всё то, через что нам пришлось „перепрыгнуть во времени“», — написал Мартин в своём личном блоге.

При этом было решено делать сезоны по десять серий, чтобы повествование было не слишком медленным.

Мартин считает, что шоураннер Райан Кондал отлично справился с повествованием в первом сезоне.

По его мнению, в идеале сериал должен длиться четыре сезона.