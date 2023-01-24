Ефремов попросил заменить оставшийся тюремный срок на принудительные работы

Дату рассмотрения ходатайства ещё не назначили

24 января 2023, 08:30, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube

Осуждённый на семь с половиной лет за смертельное ДТП актёр Михаил Ефремов попросил заменить оставшийся срок исправительными работами. Об этом пишет РИА Новости.

Соответствующее ходатайство поступило в Алексеевский суд Белгородской области. Дату рассмотрения пока не назначили.

В июне 2020 года пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице.

В сентябре того же года артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, однако в октябре суд сократил срок на полгода, приняв во внимание возмещение морального вреда. Артист отбывает наказание в Белгородской области.