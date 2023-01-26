Фильмы о Гарри Поттере пропадут из российских онлайн-кинотеатров

Увидеть серию картин о мальчике-волшебнике и его мире можно будет до 1 февраля

26 января 2023, 23:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

С февраля эпизоды кинофраншиз "Гарри Поттер" и "Фантастические твари" перестанут быть доступны в библиотеке онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" (принадлежит "Яндексу"). На страницах фильмов появились отметки "доступно до 31 января".

Как сообщает Sostav, франшизы на "Кинопоиске" представлены партнёром – сервисом "Амедиатека". "Мы, как и другие онлайн-кинотеатры, работающие с "Амедиатекой", предоставляем доступ к тому контенту, который нам передаёт сервис", – пояснили в "Яндексе".

Пресс-служба "Амедиатеки" подтвердила РИА Новости, что "срок лицензионных прав на этот конкретный контент – фильмы Вселенной Гарри Поттера – заканчивается в плановом порядке 31 января".