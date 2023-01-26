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Фильмы о Гарри Поттере пропадут из российских онлайн-кинотеатров

Увидеть серию картин о мальчике-волшебнике и его мире можно будет до 1 февраля

26 января 2023, 23:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

С февраля эпизоды кинофраншиз "Гарри Поттер" и "Фантастические твари" перестанут быть доступны в библиотеке онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" (принадлежит "Яндексу"). На страницах фильмов появились отметки "доступно до 31 января".

Как сообщает Sostav, франшизы на "Кинопоиске" представлены партнёром – сервисом "Амедиатека". "Мы, как и другие онлайн-кинотеатры, работающие с "Амедиатекой", предоставляем доступ к тому контенту, который нам передаёт сервис", – пояснили в "Яндексе".

Пресс-служба "Амедиатеки" подтвердила РИА Новости, что "срок лицензионных прав на этот конкретный контент – фильмы Вселенной Гарри Поттера – заканчивается в плановом порядке 31 января".

Комментарии 13

  • на амедиатеку для избранных подписка 299 р, а на яндекс и кинопоиск гораздо выше.в амедиатеке очень удобный плеер и всякие прочие штуки. обожаю и к тому же этот гарри останется на амедиатеке. тоже мне, трагедия
    27 января, Гость   Ответить
  • Хорошо бы вообще запретить эту бесовщину.
    27 января, Гость   Ответить
  • на амедиатеку для избранных подписка 299 р,===========================тебе платят за рекламу амедиатеки что ли, так за нее впрягся? Пофиг на все эти онлайн кинотеатры - пока торренты существуют фильмы никуда не пропадут. Причем абсолютно бесплатно и плеер себе любой можешь выбрать для просмотра. И наборы озвучек и разное качество на любой вкус, онлайн-кинотеатрам и не снилось. Редких фильмов там и вовсе нет, только на торрентах.
    27 января, Гость   Ответить
  • Хорошо бы вообще запретить-- а вас кто-то смотреть насильно заставляет?
    27 января, Гость   Ответить
  • Хорошо бы вообще запретить эту бесовщину. - Так вперед, смотреть "Дети против волшебников", кто мешает. Скрепно, патриотично, бредово. Поддержите отечественного производителя, так сказать.
    27 января, Гость   Ответить
  • свистать всех наверх, волшебники
    27 января, Гость   Ответить
  • Никто и не заплачет.. .
    27 января, Гость   Ответить
  • "Хорошо бы вообще запретить эту бесовщину." --- Гость, почему сразу бесовщину? Хотя, книги лучше экранизации.
    27 января, Гость   Ответить
  • Как же мы будем жить без этих поттеров?
    27 января, Гость   Ответить
  • тупицы
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, я плакал мне 13
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, я заплАчу, мне 61.
    27 января, Гость   Ответить
  • Для боевых пенсов ёлки снимают
    28 января, Гость   Ответить
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