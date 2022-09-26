«Герой только Пугачеву стебать». Собчак высмеяла Тимати за отъезд в Узбекистан

Журналистка Ксения Собчак высмеяла рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) за то, что он покинул Россию и уехал в Узбекистан на фоне частичной мобилизации. Как сообщает «Газета.Ru», телеведущая напомнила о его недавней критике в сторону певицы Аллы Пугачёвой.

«Герой только Пугачёву стебать», — прокомментировала Собчак поступок музыканта.

Напомним, что накануне Пугачёва попросила включить её в список иноагентов вслед за супругом Максимом Галкиным — Минюст внёс его в перечень 16 сентября. После этого Юнусов раскритиковал звёздную семью в соцсетях.