История вечной любви. Ледовый мюзикл о Дракуле покажут в Барнауле

Мероприятие пройдёт 10 февраля в "Титов-Арене"

16 января 2023, 07:55, ИА Амител

Мистический ледовый мюзикл "Дракула. История вечной любви" по мотивам романа Брэма Стокера "Дракула" покажут 10 февраля в Барнауле. В подготовке спектакля приняли участие известные российские артисты: Иван Охлобыстин, Хелависа (лидер группы "Мельница"), Александр Красовицкий (группа Animal ДжаZ) и другие. В роли Люси – чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная.

Главные роли исполнят солисты мировых ледовых шоу, воздушные гимнасты, представшие перед зрителями в образе героев романа: возлюбленных Мины и Джонатана, невинной Люси, решительного и смелого Ван Хельсинга, посвятившего жизнь борьбе с тёмными силами, голодных и беспощадных вампирш и, конечно же, зловещего графа Дракулы.

Зрителей ждут масштабные видеоинсталляции на огромном экране и ледовой поверхности, яркие костюмы, олицетворяющие эпоху и образы героев того времени. Клубы тяжёлого дыма, стелящегося по ледяной глади, дымовые пушки, стреляющие красным кровавым дымом, и множество других спецэффектов.

Саундтрек к спектаклю написан молодым петербургским композитором Алексеем Галинским, работавший над «Принцессой Анастасией», «Алисой в стране чудес», «Алисой в Зазеркалье», «Щелкунчиком и Повелителем тьмы». Алексей стал автором произведения «Олимпия», написанного специально для показательных выступлений по фигурному катанию на Олимпийских играх в Сочи-2014, а также саундтрека к кинофильму «Бой с тенью 3».

Героев шоу озвучили известные артисты, актёры театра и кино. Ван Хельсинг – охотник за нечистью, доктор оккультных наук и мистик – заговорит голосом популярного российского актёра, писателя и философа Ивана Охлобыстина. Александр Красовицкий (солист групп Animal ДжаZ и Zero People) исполнит песню Ренфилда – пациента клиники для душевнобольных и верного прислужника графа Дракулы. Хелависа (лидер группы "Мельница") исполнит песню Люси, юной девушки, первой павшей от укуса вампира.

Спектакль пройдёт 10 февраля в «Титов-Арене». Начало в 19:00. Редакция amic.ru разыграет пригласительный билет на мероприятие на две персоны. Следите за анонсами конкурса в наших соцсетях.