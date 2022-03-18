Известный актер Ален Делон согласился на эвтаназию

Французский актер театра и кино Ален Делон захотел уйти из жизни с помощью эвтаназии. Об этом его сын Энтони рассказал в интервью RTL.

По его словам, отец заявил о намерении сделать эвтаназию в Швейцарии и уже составил завещание. Энтони добавил, что пообещал быть рядом с артистом, когда тот решится на такой шаг.

Напомним, что ранее Ален Делон в интервью телеканалу TV5 Monde признался, что он не против эвтаназии.

«Во-первых, потому что я живу в Швейцарии, где эвтаназия разрешена, а также потому, что я нахожу это наиболее логичным и естественным. С определенного возраста, с определенного момента мы имеем право свалить к черту по-тихому — без больниц, уколов и всего прочего», — считает актер.

Ранее, 14 июня 2020 года Делон был доставлен в медицинское учреждение Нейи-сюр-Сен в пригороде Парижа. Его госпитализировали из-за повторяющихся приступов мигрени. Позже его старший сын Энтони Делон сообщил, что артист перенес инсульт и теперь восстанавливается в одной из швейцарских клиник.