Кино, артисты и Пикет. Что посмотреть на Шукшинских днях на Алтае и какие звезды приедут?

Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» пройдёт с 19 по 23 мая. Впервые за три года с начала пандемии коронавируса культурное событие проведут с концертами, красной ковровой дорожкой и гуляньями. На Алтай приедут звезды российского кино и литературы: актеры, режиссеры, критики и писатели. Рассказываем, что интересного посмотреть на фестивале.

Какие фильмы вошли в конкурсную программу «Шукшинских дней на Алтае»?

Всего в этом году покажут зрителям 11 картин: «Подельники» режиссёра Евгения Григорьева, «Дьулуур: мас-рестлинг» режиссёра Валентина Макарова, «Маруся Фореvа!» режиссёра Александра Галибина, «Сон» режиссёра Марии Батовой, «Мятный пряник» режиссёра Андрея Карасова, «Межсезонье» режиссёра Александра Ханта, «Непослушник» режиссёра Владимира Котта, «Родители строго режима» режиссёра Никиты Владимирова, «Иваново счастье» режиссёра Ильи Соснина, «Мой папа — вождь» режиссёра Егора Кончаловского и «Живы ли вы?» режиссёра Ильдара Ягафарова.

Откроет кинофестиваль лента «Мятный пряник». Ее покажут на большом экране 19 мая в кинотеатре «Мир». Фильм представит лично режиссер Андрей Карасов, а в заключительной программе на горе Пикет примет участие исполнитель одной из ролей — актёр Олег Алмазов.

Новости

Общество Актриса Олеся Судзиловская приехала отдохнуть на Алтай

Пожалуй, одним из главных событие форума это года — премьера новой работы именитого российского режиссера Алексея Федорченко («Овсянки», «Ангелы революции», «Война Анны». Постановщик неоднократно прилетал на Шукшинский фестиваль и собрал большой видеоматерил, который лег в основу документальной картины «Планета страны Малави"о жителях села Сростки.

Ленту лично представит барнаульской публике сам Алексей Федорченко: в кинотеатре «Премьера» 19 июля в 14.00 и 20 июля у театра драмы в 19.00.

Где покажут фильмы?

Показы конкурсной программы полного метра состоятся в Барнауле в кинотеатрах «Мир», «Пионер», «Премьера», в г. Бийске — в ТЦ «Воскресенье», а также в сельских 3D-кинозалах, созданных при поддержке Фонда кино. Все картины покажут зрителям бесплатно. Билеты можно взять на кассах кинотеатров.

Новости

Общество Актриса Олеся Судзиловская пожаловалась на туристов, которые оставляют мусор на берегу Катуни

Кто из звезд кино приехал на фестиваль?

Довольно внушительный десант артистов. В частности, на фестиваль приедут актрисы Олеся Судзиловская и Ирина Муравьёва. Они появятся на церемонии открытия и закрытия фестиваля. Кроме того, актрисы проведут творческие вечера. Олеся Судзиловская пообщается с поклонниками 20 июля в концертном зале «Сибирь», а Ирина Муравьёва встретится со зрителями в Бийске 22 июля. Народная артистка России, известная по фильмам «Москва слезам не верит», «Самая обаятельная и привлекательная», «Карнавал» также выступит с небольшим концертом на горе Пикет 23 июля.

Также на Алтай в этом году приедет известный актер Павел Деревянко. 19 июля в 20:00 актёр встретится со зрителями на показе фильма «Подельники» в кинотеатре «Пионер».

Кроме того, конкурсные ленты зрителям также представят: актёр Гаврил Менкяров — драму «Дьулуур: мас-рестлинг», София Петрова — комедию «Маруся Фореvа!», Игорь Иванов — мелодраму «Межсезонье», Закария Аль-Язиди — драму «Иваново счастье», Иван Кокорин — «Мятный пряник».

Актриса Мария Бурляева приедет с ретроспективой картин Натальи Бондарчук и документальным фильмом «Планета Бондарчук», созданным к столетию со дня рождения Сергея Бондарчука. Также в рамках фестиваля в кинотеатре «Мир» покажут шедевры Андрея Кончаловского.

Кто из писателей приедет на фестиваль?

Тоже большой десант. 19 июля в 14:00 в ТЦ «Книжный мир» пройдёт творческая встреча с писателем, литературным критиком Анной Матвеевой. На встрече можно будет пообщаться с автором, приобрести её книги и получить автограф. Также в рамках фестиваля 19 июля в 15:00 в библиотеке имени Шишкова пройдёт круглый стол, посвящённый 75-летию журнала «Алтай». Тема беседы — «Читающая страна?

В 17:30 19 июля в библиотеке имени Шишкова пообщается с читателями писатель Василий Авченко. 20 июля в 15:00 состоится встреча с поэтом из Санкт-Петербурга Алексеем Пуриным. В 18:00 20 июля в главной библиотеке края состоится встреча с Анной Матвеевой.

Новости

Общество На горе Пикет в Сростках планируют заменить сцену

А что за концерт пройдет на горе Пикет?

Традиционно «Шукшинские дни на Алтае» завершаются грандиозным концертом, который в этом году пройдет 23 июля. Он начнется в 16:00. Именно там раздадут призы фильмам-победителям. После завершения официальной части в Сростках выступит российская певица Варвара Визбор.