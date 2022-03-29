Киноакадемия осудила Уилла Смита за пощёчину Крису Року на «Оскаре-2022»

Американская киноакадемия опубликовала заявление, после того как Уилл Смит ударил Криса Рока на церемонии вручения «Оскара». Об этом пишет Variety.

Вскоре после рукоприкладства киноакадемия написала в своём Twitter, что «не потворствует насилию в любой форме».

Позднее организация дала более развёрнутый комментарий журналистам, осудив действия Уилла Смита:

«Академия осуждает действия мистера Смита... Мы начали официальную проверку инцидента и изучим дальнейшие действия и последствия в соответствии с нашим уставом и законодательством Калифорнии», — заявили в киноакадемии.

Не исключено, что Уилл Смит может столкнуться с дисциплинарным взысканием или санкциями. По данным THR, совет управляющих академии соберётся в полном составе в среду вечером и, как ожидается, обсудит этот инцидент.

Уилл Смит ударил ведущего церемонии вручения премии «Оскар» Криса Рока 28 марта. Поводом стала шутка комика в адрес жены актёра. Вскоре после этого Смит извинился перед присутствующими, а Рок отказался заявлять в полицию.

Произошедшее не помешало Смиту получить «Оскар». Его удостоили награды в номинации «Лучшая мужская роль» за фильм «Король Ричард».