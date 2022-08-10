Клава Кока променяла концерт в Яровом на поездку в Лос-Анджелес
Вместо неё 13 августа на курорте выступит «Моя Мишель»
10 августа 2022, 13:18, Никита Черников
Певица Клава Кока не выступит в Яровом 13 августа, сообщили организаторы во «ВКонтакте».
Вместо неё на сцену выйдет группа «Моя Мишель».
Судя по постам в Telegram-канале Клавы Коки, сейчас она отдыхает в Лос-Анджелесе.
Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) — российская певица, видеоблогер, автор песен, телеведущая. После победы в 2015 году в кастинге-шоу «Молодая кровь» с ней подписал контракт лейбл Black Star.
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