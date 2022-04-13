«Кровь не водица, гены взяли своё»: актриса Валюшкина о карьере, сериале «Семья» и Бийске

11 апреля в 20:00 на ТНТ стартовал комедийный сериал «Семья» о самых разных ситуациях, которые могут случиться в жизни четырёх поколений большого семейства. Одну из главных ролей в нём сыграла актриса Елена Валюшкина — звезда фильмов «Я худею», «Горько!» и «Последний богатырь». Елена рассказала нам о премьере ТНТ, юморе, образцовых семьях, а также о жизни в алтайском городе Бийске.

— Елена, расскажите, пожалуйста, что вдохновило вас стать актрисой? Занимались ли вы в театральных секциях?

— На самом деле всё произошло внезапно. Моя бабушка была крайне артистичной натурой, и я с этим всем росла. Ну а далее по классическому сценарию: мы с подругой пошли поступать в театральное училище, меня приняли, а её нет. Но есть очень интересная история, связанная с моим родом. Недавно я начала изучать родословную и узнала, что мой дед — Дикий Алексей Денисович, народный артист Советского Союза, лауреат Сталинских премий. Кровь не водица, гены взяли своё!

— А как вы считаете, легко ли пробиться начинающим артистам из глубинки? Или же нужны связи, определённая подготовка?

— Я считаю, что нужен талант! У человека талантливого нет преград. Талантливых и прекрасных актёров великое множество. И все они из разных городов, и даже из очень маленьких и далеких от столицы. Талант на первом месте, ну а далее уже необходимо оказаться в нужном месте и в нужное время — это уже судьба.

— У вас не было в планах открыть студию для юных актёров в Бийске? Преподавать там?

— Преподавание — это часть жизни, этому необходимо посвятить очень много времени и сил. Наверное, если бы у меня не было работы на съёмках, в театре, то я бы с удовольствием занялась преподаванием, так как получаю большое количество предложений в этом направлении.

— Расскажите, когда вы получили предложение сняться в сериале «Семья», чем вас привлекла история?

— Она привлекла меня своей простотой, добрым и душевным юмором. Наша сериальная семья вроде бы обычная, но такая уютная. В обществе моих коллег мне было приятно находиться.

— Продюсеры рассказали, что вашу кандидатуру на роль мамы предложил Борис Хлебников. Как это было?

— С Борей Хлебниковым у меня была история смешная. Очень-очень давно он снимал сериал «Озабоченные», у меня там была небольшая роль, серии на три-четыре. Когда мне прислали сценарий, я прямо хохотала — это очень смешная история, в которой я захотела сняться, а тем более когда узнала, что её снимает Боря Хлебников. Стали звонить по поводу проб, и вдруг мне сказали: «Нет». Я говорю: «Товарищи, что происходит?» Они отвечают: «Ой, ну ты знаешь, вот сказали, мол, что-то там не складывается, он не может приехать». Я говорю: «Так, товарищи, я в кино давно, я знаю, что вы финтите. Дайте я просто приеду на пробы и всё. А дальше вы можете меня и не утверждать. Не захотите утверждать — не надо. Просто дайте мне возможность приехать. Вам что, жалко?» Они говорят: «Да нет, не жалко, приезжай».

В итоге я приехала, Боря там был, и я этим воспользовалась. После проб он сказал: «Лучше актрису на эту роль вы не найдёте». И всё, меня утвердили, я там снялась. Роль у меня была небольшая, но запоминающаяся. Может быть, Боря после этого и здесь за меня словечко замолвил.

— Как вы в целом относитесь к его творчеству? Насколько оно близко вам?

— Мне очень нравится, и я всегда с удовольствием смотрю его фильмы и говорю ему об этом при встрече. Это один из тех режиссёров, с которым очень-очень хотелось бы работать.

— Аудитория ТНТ хорошо помнит вас по роли Зои Михайловны в сериале «Универ. Новая общага». А как вы сами относитесь к этой роли?

— О да, я и сама люблю «Новую общагу» посмотреть, когда попадаются какие-то отрывки. Вижу, что люди помнят этот сериал, любят его и цитируют постоянно. Ко мне иногда обращаются: «О, Зоя Михайловна приехала!» Видно, как он нашёл отклик в сердцах людей.

— А видели ли вы продолжение «Универ. 10 лет спустя»? Как вам?

— Мне очень нравится. Мне вообще эта компания нравится. Ребята хорошие, мы очень долго снимались вместе. Любое киношное мероприятие складывается, конечно, в первую очередь из хорошего материала, но стопроцентное актёрское попадание — это прямо победа. Где кастинг хороший, там и история получается. На ТНТ это часто происходит: сейчас, например, с удовольствием смотрю «Исправление и наказание» — замечательный сериал, получаю искреннее удовольствие.

— Многие фанаты «Универа» удивились, что в продолжении нет Зои Михайловны. А вы ждали её появления?

— Я тоже удивилась, что её нет, могли бы её задним планом где-то показать, на новой работе, например. Но у авторов свои мысли по этому поводу.

— Вы провели детство в Бийске. Помните свою жизнь в нём? Какие воспоминания остались о городе? Может быть, когда вы были маленькой, у вас было любимое место?

— Я там пошла в первый класс, а потом уехала к бабушке в Подмосковье. Потом на четвёртый, пятый и шестой классы я вернулась к маме с папой, а после они уже переезжали в Алтайский край, в Онгудай, потому что в то время мы не очень дружили с Китаем, и там нужно было расширять дорогу Чике-Таман Чуйского тракта. Папу туда перевели, и тогда я опять уехала к бабушке. Поступала в театральное училище уже здесь. На Алтае даже стоял камень огромный на дороге: «Эту дорогу строил майор Валюшкин». Воспоминания очень хорошие у меня. Я приезжала туда летом на каникулы... цветёт багульник, я по колено переходила через горные реки.

— В одной из ваших биографий написано: «Суровый климат Бийска девочке совсем не подошёл, поэтому в дальнейшем она жила у бабушки в Подмосковье». Климат правда был настолько суровым и вам не нравился? Как вы вообще описали бы природу и климат Бийска?

— Нет, переехали мы не из-за климата. Просто папа у меня военный. Он же перемещался с места на место, поэтому меня решили просто отправить к бабушке в Томилино. И я жила с бабушкой и дедушкой, а на каникулы приезжала к папе и маме. Как все дети, только наоборот, чтобы не ездить по военным городкам. Потому что папа в таких условиях был, что и лес валил, и в Алтайском крае тракт расширял.

— Приезжаете ли вы в Бийск — может быть, на гастроли? Осталась ли у вас родня в этом городе?

С театральными гастролями мы объездили всю страну. Были везде, поэтому и там я была. Но родни у меня, по сути, там никогда и не было, потому что родителей перевели из Германии, а потом папа заканчивал службу в Удомле. Удомля — это Калининская АЭС, он был там начальником гражданской обороны, а мама работала на станции поваром-кондитером. Когда случился Чернобыль, она поехала туда: был клич по всем атомным станциям, добровольцев было много. В итоге мама получила очень сильную дозу, облучилась и через шесть лет умерла.

— Елена, можете ли вы сказать, что лучший отдых — на Алтае? И есть ли у вас на Алтае любимые места?

— Я в целом очень люблю путешествия. Новое место для меня — это всегда лучше, чем-то, где я уже побывала. Я из тех, кто не очень любит посещать одни и те же места, я за то, чтобы узнавать и посещать как можно больше. Алтай — это потрясающее место, его я объездила вдоль и поперёк, и каждое новое место там — открытие для меня. На Алтае невероятная энергетика, которая надолго способна зарядить.

— Что вы можете посоветовать начинающим актёрам Алтайского края?

— Будьте любознательными, развивайтесь, много читайте, учитесь, смотрите хорошие фильмы и спектакли, не сидите на месте и идите вперёд! Будьте уверены в своих силах и ничего не бойтесь!

— Есть ли у вас какие-то ближайшие глобальные карьерные планы?

— Я хочу снять фильм о своей бабушке, о том, как она познакомилась с народным артистом СССР Алексеем Диким, который, как я недавно раскопала, приходится мне дедушкой. Хочу написать сценарий и сыграть саму себя, а режиссёр, может, будет другой. Для меня это очень важно.