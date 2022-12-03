Кто из актёров приехал в Барнаул с спектаклем «Война и мир» и увидят ли зрители Сергея Маковецкого?

Одну из самых громких театральных постановок последних лет — спектакль «Война и мир» театра имени Вахтангова — в интерпретации культового режиссёра Римаса Туминаса покажут с 3 по 6 декабря. Показы пройдут в театре драмы имени Шукшина. Один из лучших театров в стране приехал в Барнаул в рамках празднования 85-летия Алтайского края. Рассказываем, кто из известных актёров задействован в спектакле и увидят ли барнаульцы Сергея Маковецкого.

Спектакль «Война и мир» сделан по роману Льва Толстого? Как удалось уместить весь роман?

Да. Постановка Римаса Туминаса — одно из главных театральных событий в России прошлого года. Спектакль идёт более пяти часов. Режиссёру удалось практически полностью уместить все события великого романа Льва Толстого. Причём, по словам актёров, задействованных в спектакле, каждая мизансцена «двигает» увлекательный сюжет «Войны и мира». События романа смогут понять даже те, кто никогда не читал первоисточник Льва Толстого.

Премьера этой грандиозной постановки состоялась накануне празднования 100-летия театра и произвела настоящий фурор. Многие критики и зрители, посмотревшие «Войну и мир», называют его шедевром.

Кто из актёров приехал в Барнаул?

Роли большинства персонажей «Войны и мира» исполняют одновременно несколько актёров. Обычно они ездят на гастроли по очереди. В Барнаул приедет большое количество известных артистов. Так, например, графиню Наталью Ростову сыграет Ирина Купченко, Николая Болконского исполняет только Евгений Князев, Николая Ростова — Юрий Цокуров, Наташу Ростову — Ксения Трейстер. Также барнаульские зрители смогут увидеть Юлию Рутберг, Олега Макарова, Людмилу Максакову, Виктора Добронравова и других.

А Сергей Маковецкий выйдет на сцену?

Нет. Он играет графа Ростова. В спектакле эту роль, помимо Маковецкого, исполняет Андрей Ильин. Барнаульские зрители могли его видеть во время гастролей театра имени Вахтангова в Барнауле в 2021 году.

А билеты ещё есть в продаже?

Уже давно нет. Все четыре вечера в театре драмы будут полные залы.